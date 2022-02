Meta werkt aan real-time vertaalmachine voor elke taal ter wereld

Meta ontwikkelt een universele vertaalmachine. De organisatie belooft een oplossing voor de volledige wereldbevolking, waaronder sprekers van zeldzame talen die niet in huidige vertaalmachines zijn verwerkt.

Volgens Meta ondersteunen bestaande vertaalmachines 80 procent van alle wereldwijde talen. Zeldzame talen hebben te weinig geschriften om AI-modellen mee te trainen. Onderzoeksteams van Meta AI tackelen het probleem met twee nieuwe projecten: ‘No Language Left Behind’ en ‘Universal Speech Translator’.

‘No Language Left Behind’ richt zich op AI-modellen die minder bronnen nodig hebben om te leren, waardoor ook talen met weinig documentatie nauwkeurig vertaald kunnen worden. ‘Universal Speech Translator’ ontwikkelt systemen die spraak herkennen en direct naar een andere taal vertalen, zonder tussenkomst van schrift. De technologie wordt reeds gebruikt door populaire vertalingsapps.

Mark Zuckerberg deelde het nieuws in een online presentatie. De CEO bevestigde niet wanneer de technologie gereed is. Er lijkt druk op te staan, want het beloofde systeem stelt Meta in staat om al zijn platformen voor iedere gebruiker te vertalen.

Risico’s van automatische vertalingen

De technologie moet foutloos zijn. In 2017 raakte Facebook in opspraak nadat een Palestijnse man werd opgepakt door een automatische vertaalfout. De man schreef ‘goedemorgen’ in het Arabisch, waarna Facebook de term automatisch vertaalde naar ‘val ze aan’ (Hebreeuws) en ‘doe ze pijn’ (Engels). Lokale politie arresteerde de man. Facebook verontschuldigde zich en kwam ermee weg, maar is zich ongetwijfeld bewust van de risico’s van automatische vertalingen.

Tip: Meta-aandeel stort in na tegenvallende kwartaalcijfers