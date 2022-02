Meta-aandeel stort in na tegenvallende kwartaalcijfers

Facebook-moederbedrijf Meta heeft onlangs de cijfers over het vierde kwartaal van 2021 en het gehele jaar gepubliceerd. Vooral de winst in het vierde kwartaal viel lager uit dan verwacht. Ook de verwachtingen voor het eerste kwartaal van dit jaar zijn niet rooskleurig. Het aandeel Meta stortte nabeurs met 23 procent in.

Meta presenteerde deze week voor het eerst de nieuwe kwartaalresultaten en jaarcijfers onder de nieuwe naam. De naamswijziging lijkt de techgigant financieel nog niet een boost te geven, want beide cijferreeksen waren lager dan verwacht.

In het vierde kwartaal van 2021 boekte Meta een totaalomzet van 30 miljard euro (33,7 miljard dollar). Dit is een toename van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De kosten liepen in dit kwartaal echter op tot een totaal van 21 miljard dollar, 38 procent meer. De winst in viel daardoor uit op 10,3 miljard dollar. Dit is 8 procent minder dan een jaar eerder.

Jaarcijfers en voorspelling Q1 2022

De techgigant presenteerde ook de jaarcijfers over 2021. Meta boekte in het hele afgelopen jaar een totaalomzet van 118 miljard dollar. In 2020 lag deze omzet nog op 86 miljard dollar. Dit is een toename van 37 procent. De winst nam ook toe tot een bedrag van 39,4 miljard dollar.

Beleggers zijn niet tevreden over de cijfer. Daarnaast zijn de verwachtingen voor het eerste kwartaal van dit jaar niet rooskleurig. Meta verwacht in het eerste kwartaal een omzet van tussen de 27 miljard dollar en 29 miljard dollar, wat 3 procent tot 11 procent minder is. Analisten rekenden op een kwartaalomzet van ruim 30,15 miljard dollar.

Minder inkomsten uit advertenties

Voor de tegenvallende cijfers geeft Meta verschillende redenen. De techgigant verwacht minder inkomsten uit advertenties, zowel uit advertentieverkoop als -prijs. Dit onder meer door wijzigingen in het beleid van Apple voor zijn App Store op het gebied van het gebruik van persoonlijke data. Hierdoor kan Meta minder gepersonaliseerde advertenties aanbieden.

Een ander probleem is de opkomst van ‘short video’, zoals van diensten als TikTok. Inmiddels bieden alle social mediaplatforms deze contentmogelijkheid. Voor Meta is dit Reels, maar hiermee kan de techgigant ook minder advertentie-inkomsten genereren.

Meta geeft, bij monde van CEO Mark Zuckerberg, aan dat het bedrijf nog niet helemaal is ingesteld op deze nieuwe vorm van content. Wel verwacht hij dat het verlies van korte duur zal zijn.

Verder lijdt Meta ook nog veel verlies bij het bouwen van de metaverse. Het bedrijfsonderdeel Reality Labs dat de metaverse moet bouwen, schrijft dieprode cijfers.

Aandeel stort in

De tegenvallende resultaten hebben het aandeel Meta op de beurs geen goed gedaan. Na de bekendmaking ging het aandeel nabeurs met 23 procent onderuit. Deze daling betekende dat ongeveer een bedrag van 200 miljard dollar in rook opging. Deze flinke daling is opmerkelijk, aangezien de aandelen van concurrenten als Alphabet en Microsoft juist flink stegen.

