De datacenterdivisie van Lenovo is eindelijk winstgevend

Lenovo maakte in 2021 voor het eerst winst op de datacentermarkt. Het kostte de organisatie zeven jaar en meerdere mislukkingen.

In 2014 nam Lenovo de x86-serverdivisie van IBM over. De organisatie had hoge verwachtingen van de datacentermarkt. Alle hoop werd verbrijzeld nadat de verkoopstrategie faalde. Lenovo reorganiseerde en richtte de Lenovo Data Center Group op, maar ook dat boekte geen succes.

In 2021 werden alle datacenterproducten opnieuw verplaatst, dit keer naar de Lenovo Infrastructure Solution Group. Pas in het derde kwartaal van het afgelopen fiscale jaar boekte Lenovo succes met datacenterproducten: een omzet van $1,9 miljard en een winst van $17 miljoen.

Toekomst van Lenovo’s datacenterdivisie

De volledige organisatie scoorde een drastische omzetstijging van 17 procent en een netto-inkomen van $640 miljoen. Lenovo verkoopt veel aan cloud service providers. Dat is een van de belangrijkste redenen voor de omzetstijging, aldus het management.

De organisatie heeft een gigantische positie in China, de VS en Europa. Op de datacentermarkt blijft het een kleine speler. Dell leidt de industrie met een omzet van $32,5 miljard in 2021. De tijd leert of Lenovo een groter aandeel kan waarmaken.