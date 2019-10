‘Helft Nederlanders ziet geen nut in training digitale vaardigheden’

Ruim de helft van de Nederlandse werknemers (59 procent) kijkt naar de jongere generatie voor hulp bij missende digitale vaardigheden. Volgens 51 procent zijn de meeste trainingen namelijk niet nuttig. Dat blijkt uit onderzoek van Salesforce.

Bedrijven vragen steeds meer naar digitale vaardigheden onder werknemers, ongeacht hun leeftijd. Maar veel Nederlanders (67 procent) starten niet met een training vanwege tijdsgebrek. Ook hoge kosten worden veel genoemd (51 procent).

Bovendien ziet lang niet iedereen het nut in van een training of opleiding. Volgens het onderzoek vinden Europese werknemers veelal dat digitale vaardigheden slechts beperkt houdbaar zijn. Zo denkt driekwart dat vaardigheden op het gebied van programmeren en data-analyse minder dan vijf jaar lang relevant zijn.

Omscholing is wel relevant

Onder werknemers die wel een training of opleiding beginnen, zit een grote groep die deze niet afrondt. Maar liefst 36 procent maakte de opleiding of cursus niet af. 46 procent geeft daarnaast aan vast te zitten in zijn/haar huidige werk, omdat ze niet weten wat ze nog meer bij kunnen dragen.

Dat terwijl omscholing wel relevant kan zijn, stelt Salesforce in het onderzoek. Zo miste ruim een derde (36 procent) promoties of loonsverhogingen, omdat ze de benodigde vaardigheden niet hadden. 51 procent vindt dan ook dat ze zich constant moeten bijscholen om hun baan te behouden.

Europese werknemers hebben een duidelijke voorkeur voor de aan te leren vaardigheden. De meesten (49 procent) noemen leiderschap, gevolgd door projectmanagement (47 procent) en marketing (46 procent). Toch weet 63 procent niet welke digitale vaardigheden prioriteit moeten krijgen.

Trailhead

Salesforce grijpt het onderzoek aan om te beloven dat het in de komende vijf jaar 250.000 mensen in heel Europa trainingen en vaardigheden gaat bieden. Op die manier moeten werknemers referenties verdienen en banen krijgen binnen het Salesforce-ecosysteem.

Het bedrijf gebruikt daarbij zijn gratis online leerplatform Trailhead, waarmee iedereen technische vaardigheden kan verwerven. Trailhead is ontworpen om het leerproces te vergemakkelijken, zodat gebruikers op het juiste niveau kunnen beginnen en hun trainingen in eigen tempo kunnen doorlopen.