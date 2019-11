Salesforce en Apple lanceren training-app voor werknemers

Salesforce en Apple begonnen vorig jaar een strategische samenwerking om en het CRM-systeem te combineren. Die samenwerking wordt nu verder uitgebreid met de lancering van een nieuwe iOS-app voor het trainen van werknemers.

De app heet Trailhead Go en wordt exclusief beschikbaar op de iPhone en iPad, schrijft Silicon Angle. Werknemers krijgen in de app toegang tot ruim 700 leermodules die draaien om verschillende onderwerpen. Werknemers kunnen bijvoorbeeld leren hoe ze een applicatie kunnen integreren in Salesforce.

In de iPad-versie van Trailhead Go zitten bovendien een aantal extra functies. Deze app biedt bijvoorbeeld een split-screen-modus, waardoor gebruikers een tweede app open kunnen hebben staan.

Salesforce Mobile App

Ook zijn er updates aangekondigd voor de Salesforce Mobile App, waar Apple en Salesforce al sinds vorig jaar samen aan werken. De Salesforce Mobile App biedt toegang tot de cloud-gebaseerde product-suites van Salesforce.

De app bevat nu een ingebouwde spraakassistent, waarmee gebruikers tijd kunnen besparen bij veelvoorkomende taken. De spraakassistent, met de naam Einstein Voice Assistant, kan bijvoorbeeld aantekeningen nemen, naar specifieke delen van de app-interface springen en documenten ophalen.

Daarnaast moet Salesforce Mobile native op iOS draaien met ondersteuning voor Siri shortcuts. Die shortcuts kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld door contacten en kansen te navigeren. Verder is er ondersteuning voor FaceID om de app beter te beveiligen.

Nieuwe versie mobiele SDK

De aangekondigde updates en de nieuwe app zijn gericht op werknemers die de diensten van Salesforce benaderen via hun iPhones en iPads. Maar de samenwerking met Apple richt zich ook op een andere groep gebruikers: ontwikkelaars die mobiele diensten met Salesforce-integraties bouwen.

Voor deze groep zijn ook updates aangekondigd. Salesforce heeft namelijk een nieuwe versie van zijn mobiele SDK aangekondigd, die ondersteuning krijgt voor de Dark Mode van Apple en voor SwiftUI. Ook komt er ondersteuning voor bepaalde iPadOS-optimalisaties, maar het is nog niet bekend welke dat precies zijn.

Salesforce heeft alleen nog een preview van die mobiele SDK gegeven. De nieuwe versie moet later dit jaar uitgerold worden. De Trailhead Go-app en de updates voor de Salesforce Mobile App zijn per direct beschikbaar.