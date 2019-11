Spanningen tussen Google en werknemers lopen op na ontslagen

Google heeft vier werknemers ontslagen, naar eigen zeggen wegens het schenden van beleid over databeveiliging. Anderen stellen echter dat de ontslagen vergeldingen zijn voor pogingen om vakbonden op te zetten.

Google maakte de ontslagen bekend in een interne e-mail genaamd “Securing our data”. Die e-mail werd maandag aan alle werknemers verstuurd. Het bericht kwam ook in handen van Bloomberg. Google heeft het bestaan ervan en de inhoud tegenover Bloomberg bevestigd. Het bedrijf weigerde echter verder te reageren.

In de mail staat dat vier werknemers intern beleid geschonden hebben door onterecht informatie te lezen over andere werknemers buiten hun werkgroepen. Een onderzoek zou hebben uitgewezen dat de vier werknemers systematisch zochten naar materialen en werk van andere medewerkers.

Het zou onder meer gaan om zakelijke informatie die zij onterecht lazen en verspreidden. Ook zouden kalenders van werknemers bekeken zijn. Het gedrag ging bovendien door nadat ze hier al over op de vingers waren getikt en gewezen waren op het beleid, aldus Google.

Vakbonden en protesten

Hoewel de internetgigant niet bekend heeft gemaakt wie er precies ontslagen zijn, weet Silicon Angle te melden dat het onder meer gaat om Rebecca Rivers. Rivers was een engineer bij het bedrijf en betrokken bij recente protesten van werknemers tegen de internetgigant. Rivers heeft tegenover Bloomberg bevestigd dat ze ontslagen is.

De activistengroep Google Walkout For Real Change zegt op Medium dat alle vier de collega’s protesteerden tegen hun werkgever. De ontslagen zouden dan ook vergeldingen zijn, stelt de groep. De internetgigant zou de werknemers niet voorzien hebben van duidelijke richtlijnen over welke documenten zij wel en niet mogen lezen.

Er zijn al langer spanningen tussen Google en zijn werknemers. Werknemers hebben al meermaals kritiek geuit op beleid van het bedrijf, bijvoorbeeld toen het werkte aan een zoekmachine speciaal voor China. Die zoekmachine zou bepaalde thema’s censureren. Het project werd in juli dit jaar stilgelegd.