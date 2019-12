Chrome 79 verwijdert gebruikersdata op Android

Google staakt de uitrol van Chrome 79 op Android nadat een bug in het updateproces werd ontdekt, die gebruikersgegevens verwijdert en sommige applicaties reset.

Het probleem schuilt erin dat de Google-ontwikkelaars de locatie van de Chrome-directory hebben gewijzigd in versie 79. Daarbij werd een fout gemaakt en vergeten om de inhoud van localStorage of WebSQL te verhuizen naar de nieuwe directory, waardoor de data ontoegankelijk werd voor gebruikers.

LocalStorage en WebSQL laten beide toe dat een website of webapplicatie data op het apparaat van een gebruiker opslaat, in diens Chrome-profieldirectory. De technologieën worden vooral veel gebruikt door app-ontwikkelaars voor mobiele apparaten.

Apps zijn veredelde websites

Heel wat Android-apps zijn niet veel meer dan websites die in WebView, zeg maar een gestripte versie van Chrome, geladen worden. Die applicaties steunen voor een groot deel op localStorage of WebSQL om instellingen en gebruikersdata lokaal op te slaan.

Door de nalatigheid van de Google-ontwikkelaars bij het verhuizen van de directory, verloren deze applicaties na de update naar Chrome 79 plots alle toegang tot data die bewaard was op de oude locatie onder Chrome 78. In sommige gevallen betekent het zelfs dat gebruikers niet langer op de apps in kwestie kunnen inloggen.

Chrome 79 werd vorige week dinsdag beschikbaar gemaakt. De bug werd voor het eerst op donderdag gerapporteerd en Google heeft de uitrol van de update zaterdag gestaakt. Op die tijd had de helft van de gebruikersbasis de nieuwe versie evenwel al geïnstalleerd, zo meldt ZDNet.

Geen waterdichte oplossing

Google werkt ondertussen aan een oplossing, maar voor sommige gebruikers is het misschien al te laat. Zelfs de Google-ontwikkelaars kunnen niet met zekerheid zeggen of de oude localStorage- en WebSQL-bestanden nog bestaan of werden gewist in het updateproces.

In het beste geval dat de bestanden nog bestaan, is een waterdichte oplossing nog steeds geen zekerheid. Het verplaatsen van oude bestanden kan immers betekenen dat nieuwe bestanden worden overschreven, waardoor opnieuw dataverlies plaatsvindt.