Dell lanceert enorme 4K-monitors voor professionals

Dell pakt uit met twee nieuwe 4K-schermen. Eéntje is gericht op de financiële sector en kan met vier pc’s tegelijkertijd overweg, het andere bestaat met samenwerking in het achterhoofd.

De Dell UltraSharp 43 4K U432Q is een 42,5 inch scherm gebouwd voor de zakelijke markt. Het grote paneel krijgt een 4K resolutie mee en kan overweg met tot vier pc’s. Die kunnen alle vier tegelijkertijd beelden naar het display sturen. Dat is vooral interessant in enkele nichesectoren zoals de financiële sector, waar analisten data in detail naast elkaar willen bekijken maar de gegevens vaak van meerdere krachtige systemen afkomstig zijn.

Omdat het hier om een werkscherm gaat en geen grafisch display zijn de verdere specificaties niet zo uitzonderlijk. sRGB-kleuren, een 1000:1-constrastratio en een vaste refreshrate van 60 Hz tekenen present. Voor de helderheid communiceert de hardwareboer 350 nits.

Dell gaat er prat op dat het scherm in hoogte verstelbaar is. De monitor is de eerste die deze resolutie en dit formaat combineert met de functionaliteit. Verder heeft het scherm USB-C aan boord, inclusief power delivery. Je kan een systeem met tot 90 watt aan stroom voorzien via het scherm. Het display moet tegen het einde van de maand beschikbaar zijn en krijgt een adviesprijs van 1.049 dollar mee.

Samenwerking

Verder lanceert Dell de 86 4K Interactive Touch Monitor C8621QT. Ook dat scherm heeft een 4K-resolutie, deze keer gecombineerd met aanraakfunctionaliteit.

Het product is bedoeld voor samenwerking, zoals het 85,6 inch-formaat suggereert. Dell voorziet de C8621QT van ingebouwde luidsprekers voor presentaties met audio. Ook hier is USB Type C van de partij. Verder krijg je een suite aan relevante aansluitingen zoals ethernet, RS232, RJ45 en HDMI CEC.

De lancering van het samenwerkingsscherm is pas voor de lente van dit jaar. Een adviesprijs communiceerde Dell nog niet.