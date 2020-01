Microsoft verlengt Windows 7-ondersteuning eenmalig door eigen fout

Met de allerlaatste update voor Windows 7, waarmee de ondersteuning moest aflopen, introduceerde Microsoft per ongeluk zelf een bug die het nu moet oplossen.

Microsoft eindigde op 14 januari na meer dan een decennium de ondersteuning voor Windows 7. Die dag lanceerde Redmond de allerlaatste gratis beveiligingsupdates voor het besturingssysteem: wie Windows 7 nu nog gebruikt doet dat (onverantwoord) op eigen risico, of kan nog maximaal drie jaar genieten van extra updates tegen betalen. Tien jaar Windows 7-updates eindigden echter op een valse noot: in wat de allerlaatste update moest zijn, stopte Microsoft per ongeluk een splinternieuwe bug.

KB4534310 zorgde ervoor dat de bureaubladachtergrond van gebruikers zwart werd wanneer ze daarop een afbeelding in de ‘stretch’-modus wilden weergeven. Het probleem is dus niet functioneel maar wel gênant, al is het maar omdat de softwarereus het laatste jaar geen update meer buiten lijkt te krijgen zonder iets nieuws stuk te maken. Microsoft besefte gelukkig dat het gebruikers die Windows 7 toch niet willen afdanken principieel niet kan achterlaten met een verse bug.

Verlengde ondersteuning

Daarom krijgt Windows 7 nu toch nog een nieuwe update. Aanvankelijk wilde Microsoft de update wel enkel uitrollen naar klanten van het extended support-programma, maar dat plan werd gelukkig snel afgevoerd. Zo lopen de updates voor Windows 7 uiteindelijk toch nog enkele weken langer door dan initieel aangekondigd.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft een update naar buiten brengt voor een OS dat het officieel niet meer ondersteunt. Zo rolde het bedrijf enkele jaren geleden nog updates uit voor Windows XP na de ontdekking van een bug die zo gevaarlijk was, dat de impact van niets doen te groot werd geschat. In dit geval gaat het niet om een kritieke update, maar om de rechtzetting van een eigen fout waarvan een kritische geest zich kan afvragen hoe die toch alweer door de kwaliteitscontrole is geraakt.