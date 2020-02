Microsoft lanceert nieuwe Office-app voor Android en iOS

Na een uitgebreide testperiode is de nieuwe mobiele Office-applicatie van Microsoft beschikbaar voor alle Android- en iOS-gebruikers. De toepassing bundelt de capaciteiten van onder andere Word, Powerpoint en Excel in één geheel.

Alle functionaliteit van Word, Excel en Powerpoint, gecombineerd met OneDrive, Lens en enkele unieke mobiele functies: dat is de nieuwe mobiele Office-app van Microsoft. Office is vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar in de Play Store van Google en de App Store van Apple. Microsoft ziet de app als de toekomst voor mobiele Office-functionaliteit. De afzonderlijke mobiele applicaties voor Word, Powerpoint en Excel blijven voorlopig wel bestaan, al is er heel weinig reden om die te verkiezen boven de nieuwe toepassing.

Meer mogelijkheden

Om te binnen biedt Office meer functionaliteit. De toepassing komt met een handig startscherm van waaruit je meteen toegang krijgt tot de documenten waar je recent aan werkte, zowel mobiel als op een ander toesten (via OneDrive-connectiviteit). Wisselen tussen applicaties is eenvoudiger en Microsoft zorgt voor een diepe PDF-integratie. Zo kan je documenten en spreadsheets snel naar PDF omzetten maar ook zaken die je onderweg tegenkomt met je smartphone scannen naar PDF. Lens-integratie zorgt er dan weer voor dat je bijvoorbeeld presentaties en whiteboards kan fotograferen en hun inhoud kan integreren. De app bevat specifieke functies om foto’s om te zetten naar zowel tekst in Word als een tabel in Excel.

De geïntegreerde versies van Word, Powerpoint en Excel zijn zoals gezegd even functioneel als de afzonderlijke applicaties. Verder is je mobiele toestel slim genoeg om spreadsheets, presentaties en Word-documenten met rechtstreeks met Office te openen in de juiste omgeving. Naast de primaire toepassingen voorziet Microsoft toegang tot Notes voor snelle notities.

Minder ruimte

Bijkomend voordeel is de voetafdruk: hoewel Office de functionaliteit van drie toepassingen plus een heleboel extra’s bevat, is de voetafdruk van de geconsolideerde applicatie een stuk kleiner dan van de drie afzonderlijke apps. Dat is met name interessant voor gebruikers met iets oudere smartphones die tegen de limieten van hun interne geheugen aanlopen.

Microsoft kondigde de toepassing in november vorig jaar aan op de Ignite-conferentie in Orlando, waar ook Techzine bij was. Wij maken sinds dan gebruik van de bètaversie van de toepassing en zijn erg tevreden van de vormgeving en functionaliteit. Sinds die initiële lancering van de testversie integreerde Microsoft onder andere andere cloudopslagdiensen zoals Dropbox en Google Drive in de app.

Toekomstplannen

De algemene beschikbaarheid is geen eindstap voor Microsoft. Redmond sleutelt al volop aan nieuwe functies die mobiel werken eenvoudiger moeten maken. Zo werkt de softwarereus aan de mogelijkheid om automatisch een Powerpointpresentatie te genereren via bulletpoints, en krijgt Excel binnenkort een overzichtelijke modus waarin je data in een spreadsheet als steekkaarten kan bekijken. Die kaarten bundelen dan relevante informatie op één rij en zijn doorscrollbaar. Het idee hierachter is dat de standaard lay-out van Excel niet ideaal is voor een mobiel toestel, zodat een overzichtelijker weergave-alternatief de toepassing bruikbaarder maakt.

Tot slot werkt Microsoft aan een dicteer-functie voor Word, al kan je er vanop aan dat die nog niet meteen in het Nederlands beschikbaar zal komen.

De toepassing is net zoals de oude Office-applicaties gratis te downloaden, maar om van alle functionaliteit te genieten, heb je een Microsoft-account met abonnement op Office 365 nodig.