Xerox dient officieel vijandig overnamebod HP in

Het bedrijf biedt 24 dollar per aandeel van HP, wat neer komt op zo’n 21,60 euro per aandeel. Na een reeks iets vriendelijkere pogingen heeft Xerox nu dus definitief besloten om een vijandig bod in te dienen. Een overname zou volgens het bedrijf onomstotelijk meer progressie bieden voor HP.

Xerox maakte zijn interesse in HP voor het eerst bekend in november. Later diende het een bod in om het bedrijf te kopen voor 22 dollar per aandeel. De raad van bestuur van HP vond het echter een significante onderwaardering. HP verwierp het bod unaniem omdat het bod niet in het belang van zijn aandeelhouders zou zijn.

Uitkomst van steekspel

Dit spel duurde tot nog toe voort met een aantal voorstellen van Xerox die steevast door HP werden afgeschoten. Ook dreigde Xerox al om direct naar invloedrijke aandeelhouders van HP te stappen met een vijandig bod. HP reageerde door een langetermijnplan op te stellen met een rechtenverklaring voor aandeelhouders, om een overname maar zo lang mogelijk uit te stellen. Nu is het dus zover gekomen dat Xerox de knoop besluit door te hakken en een overnamebod inderdaad direct bij de aandeelhouders van HP heeft neergelegd.

“Ons voorstel biedt vooruitgang in plaats van stagnatie,” zei John Visentin, Xerox Chief Executive Officer, in een verklaring. “De aandeelhouders van HP zullen $27 miljard ontvangen in directe cash terwijl ze aanzienlijke langetermijn-invloed behouden via aandelenbezit in een gecombineerd bedrijf met een grotere vrije cashflow om te investeren in groei en rendement voor de aandeelhouders”.