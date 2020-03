HP verwerpt nieuw bod van Xerox opnieuw

HP heeft een nieuw, hoger bod van Xerox van ongeveer 35 miljard dollar afgewezen, waarbij ten overvloede nog maar eens beweerd werd dat HP significant werd ondergewaardeerd. Dit sentiment werd bij alle eerdere pogingen van Xerox tot nu toe ook al aangehaald.

Xerox verhoogde vorige maand zijn bod met 2 dollar per aandeel, tot 24 dollar per aandeel. Chip Bergh, chairman bij HP, zei dat het bod aandeelhouders met een gecombineerd bedrijf zou opzadelen dat met een onverantwoordelijk hoog niveau van schulden zou worden belast.

“(De overname) zou later onrealistische, onhaalbare synergiën vereisen die het volledige bedrijf in gevaar zouden brengen,” meldde Bergh over de afwijzing. Hij wees verder op de dalende verkoopcijfers van Xerox. De recente verkoop van aandelen in de Fuji-Xerox baart HP daar bovenop ook nog eens zorgen over de toekomstige positie van het bedrijf.

Fuji-Xerox

Xerox besliste eerder dus om zijn aandelen van 25 procent in Fuji-Xerox te verkopen. Dit gebeurde voor 2,3 miljard dollar afgelopen november. Volgens Reuters was die verkoop een gevolg van activistische investeerder die een deal tussen Fujifilm en Xerox tegenhielden. Nadat Xerox vorige maand zijn bod al verhoogde, reageerde HP dat het een zogenaamd ‘poison pill’-plan zou gaan uitvoeren, waarbij al bestaande aandeelhouders met korting meer aandelen kunnen kopen. Dit om te voorkomen dat externe investeerders meer dan 20% van de aandelen in het bedrijf zouden opkopen.

HP verzocht zijn aandeelhouders om het bod van Xerox te verwerpen omdat het bod de aandeelhouders van Xerox onevenredig veel zou opleveren in vergelijking met de HP-aandeelhouders.