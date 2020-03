Salesforce-CEO Benioff belooft geen significante ontslagen

Marc Benioff, CEO en oprichter van Salesforce, belooft dat er gedurende 90 dagen geen significante ontslagen zullen vallen bij de CRM-gigant. Op die manier biedt hij zijn werknemers een garantie over hun baan, nu daar vanwege de coronacrisis onzekerheid over ontstaan is.

Eind vorige week schreef Benioff op Twitter over wat hij een ’90 day no lay off pledge’ noemt. Zijn belofte gaat verder dan alleen werknemers in loondienst. “We zullen onze hourly workers (werknemers die op uurbasis betaald worden, red.) blijven betalen, ook tijdens het sluiten van onze kantoren. We moedigen onze Ohana (Salesforce-familie, red.) aan hun eigen persoonlijke hourly workers zoals schoonmakers en hondenuitlaters te blijven betalen”, aldus Benioff.

Salesforce heeft wereldwijd bijna 50.000 mensen in dienst. De meeste Salesforce-werknemers werken inmiddels thuis.

De oprichter van Salesforce roept andere CEO’s op om eveneens een periode van 90 dagen zonder significante ontslagen in te lassen. Benioff’s periode maakt overigens onderdeel uit van een stappenplan dat hij graag gevolgd ziet worden. Hierin adviseert hij bijvoorbeeld alle burgers om thuis te blijven.

Eerder riep Amazon-oprichter Jeff Bezos ontslagen Amerikanen nog op om bij Amazon te komen werken. Volgens Bezos wordt er door de coronacrisis namelijk meer besteld, wat op de korte termijn zorgt voor 100.000 extra banen bij Amazon.

