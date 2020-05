‘Gebruik VPN- en collaboration-apps fors gestegen’

Collaboration- en VPN-tools zijn op dit moment de meest gebruikte applicaties. Dit constateren onderzoekers van Okta in een speciaal onderzoek naar applicatiegebruik tijdens de coronatijd.

Okta deed onderzoek onder 8.000 gebruikers van zijn eigen cloudgebaseerde platform en onderzocht daarbij het gebruik van ongeveer 6.500 applicaties. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een duidelijk moment was aan te wijzen dat het gebruik van applicaties voor werken op afstand flink toenam; 6 maart 2020. In de periode daarvoor was het applicatiegebruik nog ‘normaal’.

Bron: Okta

Vooral collaboration-applicaties

Niet geheel verrassend zijn op dit moment collaboration-applicaties de meest gebruikte applicaties. Het gebruik van dit soort tools verdrievoudigde. Vooral videoconferencing-applicaties worden gebruikt. Alleen al op het eigen platform zag Okta een toename van 110 procent van de conferencing-tool Zoom.

VPN-applicaties ook gevraagd

Een andere categorie veelgebruikte applicaties zijn netwerkbeveiligingstools als VPN’s. Ook hier speelt natuurlijk het toegenomen thuiswerken een grote rol. Opvallende spelers in dit segment waren Palo Alto Networks en Cisco. Het gebruik van de Palo Alto Networks GlobalProtect zag maar liefst een groei van 94 procent. Het gebruik van de Cisco AnyConnect VPN-applicatie nam met 86 procent toe.

Overige groeiers

Naast collaboration- en VPN-tools constateerden de onderzoekers van Okta nog een aantal andere interessante stijgers. Dit waren de Citrix ADC load balancing tool en de securitytrainingsapplicaties van ProofPoint.