Google stelt publieke bèta Android 11 uit voor onbepaalde tijd

Google stelt de publieke bèta-lancering van Android 11 voor onbepaalde tijd uit. Volgens Google wordt Android 11 wel nog gewoon in het najaar uitgebracht.

Google geeft in een Twitter-bericht aan dat de lancering niet doorgaat. “We willen jullie graag meer vertellen over Android 11, maar het is nu geen tijd voor een feestje.” Hoewel een exacte reden niet wordt genoemd, lijkt het een reactie te zijn op de massale demonstraties in Amerika. De demonstraties begonnen toen de zwarte Amerikaan George Floyd om het leven kwam door politiegeweld.

De lancering van de publieke bèta was eerst gepland in begin mei, maar door het coronavirus was Google genoodzaakt om de datum te veranderen naar 3 juni. Dat gaat nu dus ook niet door. De verwachting is nog altijd dat Android 11 dit najaar uitkomt.

Android 11-functies

Google heeft eerder dit jaar al een developer preview uitgebracht voor de nieuwe Android-versie. Veel nieuwe features zijn dan ook al bekend, zoals een nieuwe bubbels-functie. Hiermee kun je met chat-apps openen, die middels een pictogram op de zijkant van je telefoonscherm verschijnen. Met deze functie is het niet nodig om de volledige app te openen om een bericht te sturen. Mensen die gebruikmaken van de Facebook Messenger-applicatie kennen dit systeem al langer.

Ook focust Google met Android 11 meer op privacy. Het is bijvoorbeeld mogelijk om applicaties tijdelijk toestemming te geven om de locatie of microfoon maar één keer te gebruiken. In vorige Android-versies hadden applicaties maar één keer toestemming nodig om continu gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld de microfoon. Ook beschikt Android 11 over ‘scoped storage’, wat betekent dat een applicatie zijn eigen afgesloten omgeving krijgt waar het enkel toegang heeft tot relevante data en verder niets.