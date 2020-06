Nieuwste Windows 10 update herstart pc’s zonder toestemming

Gebruikers van Windows 10 die de nieuwste juni-update van het OS installeren, lopen het risico dat de computer uit zichzelf een harde reboot doet. Microsoft werkt inmiddels aan een fix voor het gerapporteerde probleem.

Windows 10 kreeg eind vorige maand de eerder aangekondigde mei-update (versie 2004), hoewel die op nog niet alle pc’s met het OS is uitgerold. Wel introduceerde Microsoft eerder deze maand de nieuwe update die bekend staat als Patch Tuesday, waarbij de focus ligt op het uitrollen van een reeks beveiligingsverbeteringen. Eén probleem: een bug in versies 1909, 1903 en 2004 van Windows 10 zorgt ervoor dat het systeem crasht en gedwongen opnieuw opgestart moet worden.

De bug zou te maken hebben met het Local Security Authority Process, dat de authenticatie van gebruikers in WinLogon regelt. Gebruikers krijgen vervolgens een foutmelding voorgeschoteld waarin ofwel wordt aangegeven dat de pc over één minuut automatisch opnieuw wordt opgestart, of dat opnieuw opstarten direct zal gebeuren.

Microsoft heeft in een statement laten weten op de hoogte te zijn van het probleem, maar een patch laat nog zeker een paar weken op zich wachten. De techgigant verwacht op zijn vroegst medio juli een fix te hebben voor het probleem. Gebruikers die problemen ervaren worden aangeraden de update te deïnstalleren middels de Windows Update uninstall-feature.

Het is zeker niet de eerste keer dat Microsoft een update voor Windows 10 uitrolt die gepaard gaat met de nodige problemen. De mei-update (2004) had de taak de stabiliteit van het OS te verbeteren, maar zorgde voor sommige gebruikers juist voor de gevreesde Blue Screens of Death (BSoD), net als problemen met audiodevices. De update die voorafging aan de 2004-versie kende een soortgelijk probleem met BSoD’s, net als het willekeurig (en ongevraagd) verwijderen van apps uit de Microsoft store.

