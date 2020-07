OneDrive krijgt grotere uploadlimiet en verbeterde Teams-integratie

Microsoft brengt een grote update uit voor OneDrive. De update introduceert een verbeterde integratie met Microsoft Teams en een verhoogde uploadlimiet.

OneDrive heeft jarenlang een uploadlimiet gehad van 15GB, maar met deze update wordt de limiet van 15GB verhoogd naar 100GB voor OneDrive en SharePoint. Het is nu makkelijker voor zakelijke klanten om grotere bestanden online te zetten.

OneDrive for Business krijgt door deze update ook een betere integratie met Microsoft Teams. Als zakelijke klanten bestanden willen delen in Teams, kunnen zij een gedeelde link creëren waarmee zij binnen het bedrijf het bestand met anderen kunnen delen. Binnenkort kunnen gebruikers ook browserlinks sturen naar directe collega’s.

Add to OneDrive

Een andere nieuwe functie is Add to OneDrive, waarmee het toevoegen van gedeelde mappen aan je drive makkelijker moet worden. Hieronder valt gedeelde content binnen OneDrive en content uit een gedeelde bibliotheek in Microsoft Teams of SharePoint. Met deze nieuwe functie kunnen gebruikers dezelfde functies gebruiken in de gedeelde bestanden die zij normaal in hun eigen bestanden gebruiken. Het betekent dat content veilig gesynchroniseerd, gedeeld en samen aan gewerkt kan worden. Add to OneDrive komt deze maand uit in de public preview.

Een andere nieuwe functie is de mogelijkheid om altijd gelinkt te blijven aan één specifiek document. Zakelijke gebruikers die oorspronkelijk toegang hadden tot een document worden opnieuw toegevoegd als dat document van locatie wisselt. Deze gebruikers krijgen een notificatie dat het bestand is verplaatst en ontvangen een link om opnieuw toegang te krijgen tot het bestand met dezelfde rechten die zij voorheen hadden.

Veiligheid

Veiligheid blijft een grote prioriteit voor Microsoft. Admins kunnen binnenkort een tijdslimiet instellen voor externe toegang tot bestanden en multifactor-authenticatie invoeren met behulp van one-time passwords. Later dit jaar zullen alle mogelijkheden van OneDrive-admins verplaatst worden naar het SharePoint admincenter om een beter overzicht te bieden.

Binnenkort komt er ook een update uit voor de OneDrive sync applicatie en het wordt makkelijker om een aparte groep aan te maken voor familie en vrienden om bestanden met elkaar te delen. Als laatste komt er ook een dark mode voor de webversie van OneDrive, iOS en Android ondersteunen deze modus al. Het is nog onbekend wanneer de dark mode voor de webversie verschijnt.