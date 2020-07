‘Apple brengt dit jaar 13,3-inch MacBook Pro uit met eigen Arm-chips’

Apple brengt dit jaar een 13,3-inch MacBook Pro en een nieuwe MacBook Air met de nieuwe ARM-chips uit, volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo. De twee devices zouden in het vierde kwartaal van 2020 uitkomen.

Als de berichten van Kuo kloppen, zal de 13,3-inch MacBook Pro de eerste Mac zijn met de eigen Arm-chips van Apple. De nieuwe MacBook Pro gaat in het vierde kwartaal van dit jaar in productie. Volgens Kuo komt er ook een nieuwe MacBook Air met de nieuwe chips van Arm op de markt. Naar verwachting wordt de MacBook Air eind van dit jaar of in het eerste kwartaal van 2021 uitgebracht. Apple maakte vorige maand bekend dat het bedrijf overstapt van de Intel-chips naar zijn eigen processoren

Mini-LED MacBook Pro

Kuo vermoedt ook dat Apple van plan is om nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro’s met Arm-chips in het tweede of derde kwartaal van 2021 uit te brengen. Kuo heeft al eerder voorspeld dat MacBooks met deze schermformaten zullen worden uitgerust met nieuwe Mini-LED-beeldschermen, die een veel beter contrast bieden dan de bestaande lcd-schermen van de MacBook-lijn. De 14-inch MacBook Pro zal naar verwachting een vergelijkbare grootte hebben als de bestaande 13-inch MacBook Pro van Apple, maar dan met kleinere randen voor een groter scherm.

Apple heeft alleen bevestigd dat de eerste Mac met de nieuwe Arm-chips later dit jaar uitgebracht wordt, maar het is nog niet bekend over welk specifiek model het gaat. De transitie van Intel-chips naar de nieuwe chips moet ongeveer twee jaar in beslag nemen.

Ming-Chi Kuo

Het is nog maar de vraag of deze berichten daadwerkelijk kloppen, maar Kuo heeft het vaak bij het rechte eind als het aankomt op Apple-voorspellingen. In 2018 berichtte hij al dat Apple van plan was om in 2020 de Intel-processoren te vervangen door zelfgemaakte chips. Ook voorspelde hij in 2019 dat de MacBook-toetsenbord waarover zoveel te doen was weer terug zou gaan naar het oude ontwerp.

