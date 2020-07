Onderzoek loopt naar Apple vanwege het trager maken van iPhones

Amerikaanse staten onderzoeken of Apple de wet heeft overtreden met het expres trager maken van oude iPhones. De staten, onder leiding van Arizona’s procureur-generaal Mark Brnovich, gaan kijken of het bedrijf schuldig is aan illegale handelspraktijken.

Het onderzoek naar Apple begon in 2018, een jaar nadat de techgigant een nieuwe upgrade had uitgebracht voor de iPhone. De update (iOS 10.2.1) uit 2017 was bedoeld om de accu’s van oudere iPhones minder te belasten als oplossing voor het onverklaarbare uitvallen van sommige iPhones. Inmiddels is het bewust trager maken van de accu een optie in de instellingen.

Onwettelijk

Volgens Reuters is het onderzoek gericht op mogelijke illegale handelspraktijken waarbij doelgericht de prestaties van oudere iPhones werden verminderd. Apple had deze update doorgevoerd zonder de consument te informeren over de mogelijke effecten hiervan. De praktijken kwamen in het nieuws nadat klanten begonnen te klagen over hun trager wordende telefoons.

Apple gaf in 2017 al toe dat de nieuwe updates oudere varianten van de iPhone trager maakten. Klanten waren woededend en er werd gesuggereerd dat Apple de oude iPhones expres trager had gemaakt om de verkoop van nieuwe iPhone-modellen te stimuleren. Apple bood zijn excuses aan en verlaagde de prijs van nieuwe batterijen voor oudere telefoons naar 29 dollar.

In februari van dit jaar kreeg Apple een boete van 25 miljoen euro opgelegd door Franse toezichthouders en één maand later trof het bedrijf een schikking van 500 miljoen dollar (426 miljoen euro).

Volgens Reuters doet een meerderheid van Amerikaanse staten mee aan het onderzoek. De betrokken partijen hebben nog niet gereageerd op het nieuws.

