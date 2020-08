Samsung toont twee Galaxy Note 20-modellen en een vouwbare smartphone

Samsung presenteert de nieuwe Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. Daarnaast heeft het bedrijf ook de nieuwste vouwtelefoon, de Galaxy Z Fold 2, gepresenteerd. De Galaxy Note 20-modellen zijn op 21 augustus te koop.

De Galaxy Note-serie wordt uitgebreid met twee modellen, de ‘standaard’ Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. De smartphones beschikken allebei over een Exynos 990-processor. De Ultra komt standaard met 5G-ondersteuning. De Note 20 heeft een 4300 mAh-accu en de Ultra een 4500 mAh-accu.

De reguliere versie van de nieuwe smartphone heeft een 6,7 inch amoledscherm en een verversingssnelheid van 60 Hz. De Ultra-variant heeft een iets groter scherm van 6,9 inch en beschikt over een verversingssnelheid van 120 Hz. Om de batterij op de Note Ultra 20 te besparen, introduceert Samsung een functie om de verversingssnelheid automatisch aan te passen als het beeld daarom vraagt.

Camera’s

De normale Note 20 heeft een 12 megapixelcamera met een standaard lens, een 12 megapixelcamera met een groothoeklens en een 64 megapixelcamera met 30x zoom. De Note 20 Ultra heeft een 108 megapixelcamera met een standaardlens, een 12 megapixelcamera met een groothoeklens en een 12 megapixelcamera met 50x zoom.

De camera’s kunnen allebei filmen in 8K-resolutie met 24 fps. Daarnaast kunnen gebruikers met de nieuwe microfoons ervoor kiezen waar ze het geluid willen opnemen: de voorkant, achterkant of allebei.

De reguliere Galaxy Note 20 kost 949 euro en de Galaxy Note 20 Ultra kost 1299 euro. De toestellen zijn vanaf 21 augustus te koop.

Galaxy Z Fold 2

Samsung onthult ook zijn nieuwe vouwbare smartphone Galaxy Z Fold 2. In de gesloten modus heeft de Fold 2 een 6,2-inch scherm. Als de smartphone volledig geopend is, heeft het een 7,6 inchscherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. De nieuwste vouwbare smartphone heeft een verbeterde scharnier om de telefoon duurzamer te maken. Gebruikers van de eerste Galaxy Fold en de Galaxy Z Flip klaagden dat hun schermen vaak kapot gingen en de telefoons niet zo duurzaam waren als werd beweerd.

De Fold 2 beschikt over drie camera’s en de opstelling lijkt op die van de Galaxy Note 20. Details over de camera’s, resolutie, hardware en overige afmetingen zijn nog niet bekend. Het is ook nog onbekend wanneer de Galaxy Z Fold 2 uitkomt of hoeveel die moet kosten. Maar als we de vorige vouwbare smartphones van Samsung in ons achterhoofd houden, kunnen we uitgaan van een prijs richting de 2000 euro.

