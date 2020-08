Apple bereikt recordwaarde van 2 biljoen

Twee jaar geleden werd Apple op de beurs het eerste Amerikaanse bedrijf met een waarde van 1 biljoen dollar. Dat heeft het nu weten te verdubbelen: de iPhone-maker is 2 biljoen dollar waard, wat neerkomt op zo’n 1,7 biljoen euro.

De aandelen van Apple wisten een waarde 468,65 dollar te bereiken op woensdag. Dat komt overeen met een marktkapitalisatie van 2,004 biljoen. Het was eerder Saudi Aramco dat het meest waardevolle bedrijf werd geacht, maar inmiddels is dat de iPad-maker, schrijft Reuters.

Apple Arcade

Het moge duidelijk zijn dat investeerders veel vertrouwen hebben in Apple, dat net heeft gekozen om meer te doen met diensten voor zijn gebruikers versus verkopen van iPhones. Apple heeft immers Apple Arcade geïntroduceerd voor gamers en het investeert ook in zijn videodienst.

Tegelijkertijd blijkt dat ondanks de pandemie de verkopen van iPhones, iPads en Macs doorgaat. Veel winkels zijn wel een tijd dicht geweest door de pandemie: mensen kochten de producten massaal online.

Microsoft en Amazon zijn na Apple de meest waardevolle Amerikaanse bedrijven op de beurs. Beide zijn ongeveer 1,6 biljoen dollar waard. Niet ver daarachter volgt Google’s Alphabet met 1 biljoen dollar.

Het is een bijzondere prestatie van Apple, dat in de jaren 70 een is opgestart door Steve Jobs. Van 0 naar 2.000.000.000.000 dollar dus.

Apple heeft aangegeven dat het het aandeel wil gaan splitsen, zodat de verhandelbaarheid op Wall Street aanzienlijk wordt vergroot. Aandeelhouders krijgen er drie aandelen bij, als de splitsing eind augustus eenmaal een feit is.