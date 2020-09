Android 11 is uit en wordt vooral gebruiksvriendelijker

Android 11 is een feit. Google heeft de update van zijn mobiele besturingssysteem echter niet zozeer gemaakt om de nieuwe mogelijkheden. Het gaat er vooral om dat Android gebruiksvriendelijker wordt.

Niet dat er helemaal geen nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd aan Android, want nieuw zijn bijvoorbeeld bubbels. Deze bubbels geven je -net als Facebook Messenger- een soort bolletje in het scherm met een gesprek dat je hebt, waardoor je niet steeds weer op zoek hoeft naar de app waarmee je chat, maar je gewoon in een andere app kunt blijven werken of kijken. Google hoopt hiermee de zorg van Android-gebruikers om een gesprek te missen weg te nemen.

Android 11

Google houdt bovendien alvast rekening met het feit dat smart home steeds groter wordt. Het wil er daarom voor zorgen dat je bijvoorbeeld je slimme thermostaat gemakkelijk kunt bedienen binnen Android 11. Je hoeft alleen de aan/uit-knop even ingedrukt te houden en je krijgt het menu waarin je normaliter bijvoorbeeld je telefoon uit kunt zetten.

Hieraan zijn extra knoppen toegevoegd om je gelinkte andere gadgets te beheren. Het klinkt handig en logisch, maar het is bijvoorbeeld bij Samsungs waarschijnlijk een uitdaging om dit menu te zien oppoppen: die toestellen hebben geen aan-uitknop maar maken gebruik van een combinatie van twee andere knoppen.

Android Auto

Al met al wil Google vooral zorgen dat je alles beter onder controle hebt. Dat geldt ook voor Android Auto, waarmee het wisselen tussen de auto en je toestel nu makkelijker moet worden. Google wil graag dat gebruikers meer uit hun telefoon halen, waarbij het belangrijk blijft dat privacy, gesprekken en aangesloten apparaten beheersbaar blijven. Zo kun je nu apps slechts eenmalig toegang geven tot je camera, microfoon en locatie, in plaats van dat je meteen voor altijd toestemming geeft (al is dat nog steeds mogelijk).

Van apps die je nooit gebruikt kan Android de toestemmingen automatisch resetten, uiteraard nadat het toestel hiervan melding doet. Dat scheelt weer extra apps die nodeloos met je meekijken en je data gebruiken.

Android 11 is -na enige vertraging– nu beschikbaar op Google Pixel-toestellen, zo schrijft SiliconAngle. De bèta van Android 11 is beschikbaar op OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro, OPPO Ace2, OPPO Reno3 4G, OPPO Reno3 Pro 4G en Realme X50 Pro.