‘iPhone 12 ondersteunt 5G-netwerken niet volledig’

De nieuwe iPhone krijgt in Europa mogelijk problemen met het verbinden met de beschikbare 5G-netwerken. Experts uit de telecomindustrie waarschuwen dat de iPhone 12 misschien geen verbinding maakt met de 700MHz 5G-band.

De telefoons zullen blijven zoeken naar 5G-dekking, aldus analisten. Volgens Matthew Howett, analist bij Assembly, ondersteunt de iPhone 12 de 700MHz-band niet. Dit zou kunnen betekenen dat er problemen zijn met de dekking in heel Europa. Hij zegt dat de spectrumbanden waar de iPhone 12 op werkt essentieel zijn.

Geschiedenis herhaalt zich

Analisten stellen dat de situatie die hieruit voortvloeit, vergelijkbaar zou kunnen zijn met 2012 Apple koos er toen voor om bepaalde banden niet te ondersteunen, die bij de eerste 4G-uitrol populair waren.

De lagere spectrumbanden, zoals 700MHz, zijn geschikt voor de uitbreiding van de dekking van telecomnetwerken. De band zorgt ervoor dat de signalen de afgelegen gebieden van het land kunnen bereiken en verder gaan dan wat antennes kunnen uitzenden. Veel telecom operators in Europa zijn begonnen met de uitrol van 5G op de 700MHz-band.

Op de 700MHz-band kunnen ze snel een volledige dekking bieden. De signalen gaan verder en gaan met gemak door gebouwen en muren. De band is echter niet de beste voor de capaciteit, wat betekent dat het moeilijk is als veel mensen tegelijkertijd proberen om data te downloaden of te uploaden. Andere banden zullen na verloop van tijd worden toegevoegd om meer capaciteit te creëren, die banden worden ondersteund door de nieuwe iPhone.

Voor Apple is het een gemiste kans om de 700MHz-band niet te ondersteunen. Het is daarmee een gedeeltelijk 5G-telefoon.

