Huawei stevent af op faillissement, wanhopig op zoek naar uitweg

De Amerikaanse president Trump heeft zijn kaarten laten zien. Huawei moet hoe dan ook kapot. Wat het Chinese bedrijf nog kan redden is wellicht presidentskandidaat Joe Biden, een grote vergeldingsactie vanuit de Chinese overheid waardoor Trump zijn beleid moet herzien of misschien de EU. Als Huawei omvalt betekent dat niet alleen schade voor het bedrijf, maar ook voor menig toeleverancier en veel Europese bedrijven en consumenten.

Afgelopen maandag heeft president Trump mogelijk de laatste klap uitgedeeld aan Huawei. Het Chinese bedrijf is nu compleet afgezonderd van courante chiptechnologie. We hebben al vaker aandacht besteed aan de precaire situatie van Huawei, waarbij we dachten dat het niet veel erger kon. De afgelopen dagen is Huawei opnieuw verder richting de afgrond geduwd.

Er was al een algeheel verbod dat Amerikaanse bedrijven geen zaken meer mochten doen met Huawei, al waren er een paar uitzonderingen. Bedrijven als Intel, Google en Microsoft mochten met een speciale licentie nog wel beperkt zaken doen met het Chinese bedrijf. Zo leverde Intel processoren aan Huawei voor zijn pc- en datacenter-divisie. Google leverde beveiligingsupdates voor Android (geen nieuwe Android-versies) en Microsoft leverde nog software-licenties. Die tijdelijke licenties om zaken te doen met Huawei zijn per 13 augustus verlopen. Waar ze in het verleden nog werden verlengd door de Amerikaanse overheid, is hier nu geen sprake van.

Trump voert algeheel Huawei verbod in

Huawei zit inmiddels al meer dan een jaar in de situatie dat de Amerikaanse overheid de druk opvoert. Huawei zag vorig jaar al in dat de relatie met Intel mogelijk beperkt zou worden. Het investeerde daarom fors in eigen chipontwerpen. De Kunpeng-chip van Huawei is krachtig genoeg om het werk van Intel over te nemen.

Dat is de Amerikanen ook niet ontgaan en daarom werd er eerder een verbod ingesteld dat bedrijven niet langer chipontwerpen van Huawei mochten produceren met Amerikaanse software of technologie. Dit zorgde ervoor dat TSMC, de voornaamste chipfabrikant van Huawei, de productie moet staken. Een omweg was echter snel gevonden. Huawei begon met het bestellen van MediaTek-chips. Deze zijn niet ontworpen door Huawei en mochten nog wel geproduceerd en geleverd worden. Afgelopen maandag heeft Trump echter een nieuwe verbodsregel ingevoerd. Kort samengevat, mag er helemaal geen semiconductor (chip) meer gebouwd of gefabriceerd worden met Amerikaanse software of technologie om vervolgens door Huawei gebruikt te worden in een product. Daarmee staat Huawei nu echt met de rug tegen de muur.

Vergelding vanuit China in 3, 2, 1…

Het meest voor de hand liggende is dat er nu een vergeldingsactie volgt vanuit China. Bij Bloomberg noemen ze het de atoombom die Trump heeft afgevuurd op Huawei. Daar moet de Chinese overheid wel op reageren, want de toekomst van een van de grootste Chinese bedrijven staat op het spel.

Als de Amerikanen een Europees bedrijf op deze manier kapot zouden maken, denk bijvoorbeeld aan Shell, Volkswagen, ING, Siemens of Bosch, dan zouden we vanuit Europa ook graag vergelding zien. Het leidt immers tot enorme economische schade. Of wat te denken van de werkgelegenheid die verloren gaat. Huawei heeft 194.000 werknemers, waarvan ook duizenden in Europa.

Wat ons betreft is het niet de vraag of de Chinezen met een vergelding komen, maar wanneer. De Chinezen hebben een gigantisch aandeel in de toeleveringsindustrie van de Verenigde Staten, om het aandeel in de staatsschuld van de Amerikanen maar niet te noemen. Wij achten de kans groot dat de Chinezen gepaste maatregelen zullen nemen richting de Amerikaanse economie. Veel producten in de Verenigde Staten zullen daarmee fors duurder worden.

Huawei kan nog niet reageren op vragen

We hebben een tiental vragen naar onze contacten bij Huawei gestuurd. We willen namelijk graag weten wat de plannen van het bestuur zijn. Hoe zien ze de toekomst, welke gevolgen heeft het voor nieuwe producten en de ondersteuning op bestaande producten en contracten. Huawei heeft ons laten weten dat reactie hierop vanuit het hoofdkantoor in China moet komen, waar het bestuur zit. Vooralsnog hebben zij nog geen verklaring ontvangen. Ze kunnen ons dus nog niets vertellen.

Wie of wat kan Huawei nog redden:

We hebben wat scenario’s op een rij gezet die Huawei, in onze optiek, nog kunnen redden.

China kan heel hard terugslaan, waardoor Trump verbod mogelijk intrekt

De Chinezen zijn ongetwijfeld aan het nadenken hoe ze de Amerikanen kunnen aanpakken om vergelijkbare schade toe te richten aan hun economie. Als China iets weet te realiseren waardoor de Verenigde Staten echt in de problemen komen, dan bestaat er de kans dat Trump afziet van zijn huidige missie om Huawei kapot te maken.

De vraag is hoe bereid China is te gaan in zijn vergelding. Wij vermoeden dat China bereid is steeds verder te gaan, nu naast Huawei ook Tiktok onder een vergrootglas ligt en er gedreigd is om meer Chinese bedrijven aan te pakken, waaronder Alibaba. Uiteindelijk gaat het om werelddominantie.

Lees ook: Om China’s werelddominantie te stoppen, moet Huawei kapot

Uiteindelijk leidt China zelf ook onder vergeldingsacties, omdat het dan minder afzet heeft in de Verenigde Staten. Daarom zal China goed nadenken over hoe ze een vergelding in elkaar steken.

Zuid-Korea of Europa kunnen Verenigde Staten onder druk zetten

Niet alleen China en Huawei hebben te lijden onder de verbodsregels van de Verenigde Staten. Ook de Europese en Zuid-Koreaanse economie staan onder druk. Samsung en SK Hynix halen respectievelijk 20 en 40 procent van hun omzet uit chipverkopen in China, waaronder aan Huawei. Die bedrijven lopen nu miljarden omzet mis.

In Europa maken enorm veel bedrijven en consumenten gebruik van Huawei smartphones, maar ook zijn er bedrijven met complete datacenters en mobiele netwerken die gebruikmaken van Huawei-technologie. Ondersteuning voor die producten gaat enorm lastig worden. Veel software kan niet meer worden bijgewerkt als er beveiligingslekken zijn, terwijl kapotte hardware niet meer kan worden vervangen omdat Huawei geen chips meer kan inkopen. Huawei heeft op dit moment ongetwijfeld nog een flinke voorraad liggen, maar die voorraad zal de komende weken snel gaan teruglopen.

Het betekent dat Europese bedrijven hierdoor schade gaan lijden en mogelijk een verhoogd risico lopen op hacks of het uitlekken van data.

Voor zowel de Zuid-Koreaanse als de Europese overheden is dit een risico. Zij moeten hun economieën beschermen en zouden de VS onder druk kunnen zetten. De vraag is of ze dat willen doen.

Huawei verkopen aan Chinees/Europees consortium

De kans dat China toestaat dat Huawei volledig wordt verkocht aan een Europees bedrijf of consortium achten we klein. Wat mogelijk wel zou kunnen is een strategische samenwerking op hoog Europees en Chinees niveau, waarbij een Europees consortium voor een groot deel eigenaar wordt van Huawei (bijvoorbeeld voor 50 procent). Het zou zelfs zijn hoofdkantoor kunnen verplaatsen naar Zwitserland of een Europese lidstaat, waardoor er een duidelijkere scheiding komt tussen China en Huawei, maar tegelijk zowel China als Europa kunnen profiteren van Huawei-technologie. Voor Europa zou Huawei een grote aanwinst zijn, want Europa heeft een enorm tekort aan grote krachtige techbedrijven, zoals eerder door ons beschreven. Voor China is het voordeel dat Huawei niet ten onder gaat, het voor een groot gedeelte Chinees blijft en ze ook blijven profiteren van die technologie. De vraag is of Europa en China bereid zijn om een dergelijke samenwerking te faciliteren. Voor Europa zou de relatie met de VS er ineens heel anders uit gaan zien.

Joe Biden

Tot slot zijn er in november van dit jaar verkiezingen in de Verenigde Staten. De uitslag van die verkiezingen is niet te voorspellen, maar er is een kans dat Trump begin 2021 niet langer president is. In dat geval wordt hij opgevolgd door de democraat Joe Biden. In theorie kan Biden de restricties opheffen, maar op basis van uitspraken van Biden lijkt ook hij hard te willen optreden richting China. Huawei zou zijn hoop daar dus niet op moeten vestigen.

Wanhopig op zoek naar een uitweg

Het kan eigenlijk niet anders dan dat Huawei de wanhoop nabij is. Het bedrijf heeft een uitweg nodig om het bedrijf overeind te houden. De meeste Huawei producten kunnen niet meer geproduceerd worden. Op korte termijn kan het wel hard ingrijpen door duizenden mensen te ontslaan en menig kantoor, fabriek en onderzoekscentra te sluiten, maar dat helpt niet zolang je niks meer kan produceren en dus verkopen.

Er zijn nog maar weinig alternatieven. Er zijn wel wat Chinese bedrijven die chips ontwerpen en produceren zonder Amerikaanse technologie. Feit is echter dat de semiconductor industrie in China nog relatief nieuw is en nog jaren achterloopt op waar de huidige markt zich begeeft. Het gaat jaren en tientallen of misschien wel honderden miljarden kosten om die industrie op te bouwen. Zoveel tijd heeft Huawei simpelweg niet.

Het wachten is nu op een statement van Huawei, waarin ze duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor het bedrijf en hoe ze hiermee om denken te gaan.

