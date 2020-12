Chipmaker Qualcomm heeft zijn nieuwe ster aangekondigd: Snapdragon 888. Deze processor voor smartphones is naar verwachting de motor van menig luxe Android-telefoon in 2021.

Qualcomm is voor veel Android-telefoons één van de belangrijkste onderdelen. Niet alleen processoren, want Qualcomm maakt ook 5G modemchips die je bijvoorbeeld terug kunt vinden in de laatste iPhones van Apple.

Qualcomm

Qualcomm gebruikt een nieuwe methode van fabricage om de Snapdragon 888 te produceren en doet dit samen met Samsung en zijn vijf nanometerproces. De nieuwe Snapdragon is een system-on-a-chip waarbij diverse rekenmodules op één chip zitten. Er is één basiskern met daaromheen zeven iets minder stevige kernen. Samen zorgen ze voor 25 procent betere prestaties dan de vorige CPU, schrijft SiliconAngle.

Dankzij die nieuwe productiemethode zouden rendertaken van de CPU met 35 procent verbeteren, terwijl het ook 20 procent energie-efficiënter is. Snapdragon heeft een apart gedeelte speciaal voor kunstmatige intelligentie genaamd de Hexagon 780. Ook voor het verwerken van beeld is er plek gemaakt op de processor, waardoor hij wel drie 4K HDR video-feeds of drie 28 megapixel foto’s tegelijk kan verwerken.

Snapdragon 888

Erg handig voor telefoons met meerdere camera’s. De nieuwe smartphones uit de Samsung Galaxy S21-lijn schijnen allemaal drie of vier camera’s te bevatten, dus zo’n type telefoon zou waarschijnlijk kunnen profiteren van de nieuwe chip. Sowieso zit er op Snapdragon 888 een 5G modemchip en kunnen er snelheden worden gehaald van 7,5 gigabits per seconde. De processor kan flink wat data versturen, want hij werkt met het wifi E6-protocol.

Het is op dit moment nog niet bekend of er bepaalde eigenschappen van de Snapdragon 888 ook zullen doorsijpelen naar iets eenvoudigere chips. Zeker nu kunstmatige intelligentie enorm veel wordt gebruikt, zal het ons niet verbazen als die efficiënte module voor kunstmatige intelligentie inderdaad op een later moment naar iets minder high end producten van Qualcomm komt. Waar we echter nieuwsgieriger naar zijn, dat is welke telefoons straks allemaal gebruikmaken van Snapdragon 888.