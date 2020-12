Publieke tests van Microsoft Teams gaan op de schop

Microsoft introduceert een nieuwe manier om Teams publiekelijk te testen. Het gaat om een testvariant die wel binnen het Teams Insider-programma valt. Echter verandert wel de naam van de testkanalen.

Je kunt straks uit drie kanalen kiezen: Beta, Private Preview en Public Preview. Elk kanaal heeft zo zijn eigen doelgroep, zoals we ook kennen van de Windows Insiders en de Office Insiders. Beta is niet zozeer voor bedrijven die het snel willen implementeren en hoge verwachtingen hebben, maar juist voor early adopters en IT professionals. Private Preview is daarentegen wat meer stabiel en meer bedoeld om te kijken of het bij je organisatie zou kunnen passen. Public Preview is er voor mensen die juist al een stap verder willen en al nieuwe mogelijkheden willen toevoegen.

Microsoft Teams

Op dit moment heet het beta-kanaal nog Ring 1.5. Alleen mensen binnen het Team Technology Adoption Program (TAP) hebben er toegang toe. Het is in veel mysterie gehuld: zo moeten er non-disclosure agreements (NDA’s) worden getekend om er toegang toe te krijgen. Private Preview bestond ook al: dat heette Ring 3 en was eigenlijk onder dezelfde omstandigheden toegankelijk als de beta. Public Preview is daarentegen helemaal nieuw, schrijft ZDNet.

Microsoft zegt erover: “Een belangrijk verschil tussen Teams en de rest van Microsoft 365 is dat Teams functie-uitrol levert tegen build-uitrol. Dit betekent dat een functie kan worden ingeschakeld zonder een nieuwe build-update, en verschillende kanalen mogelijk dezelfde build-versie hebben op elk moment in de tijd.” Goed dat Microsoft hiermee komt, want er wordt van alles aan Teams veranderd de laatste tijd. Eén grote aanpassing is bijvoorbeeld dat gastentoegang standaard aan staat voor klanten die de mogelijkheid nog niet hebben ingesteld op 8 februari 2021.

Thuiswerken

Teams wordt momenteel volop gebruikt door iedereen die thuiswerkt, al was het sowieso software die Microsoft al meer wilde gaan pushen. Het is nu in een sneltreinvaart gekomen door de pandemie. Maar liefst 115 miljoen mensen maken er dagelijks gebruik van. Een aantal dat ongetwijfeld ook hoog zou zijn in de ‘normale’ wereld, maar dankzij thuiswerken is Teams de levenslijn van menig afdeling geworden om in contact met elkaar te blijven en te samenwerken.