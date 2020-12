Live ondertiteling in meer talen voor Google Meet

Google’s videoconferentiedienst Google Meet is nu in staat om live ondertiteling door te voeren in meer talen. Het kon dat al in het Engels, maar er zijn vier talen aan toegevoegd: Frans, Duits, Portugees en Spaans.

Google Workspace Product Manager Philip Nelson heeft in een blog onthuld dat de dienst wordt uitgebreid. Nelson: “Dit jaar vond er een flinke verschuiving plaats in hoeveel mensen samen werken, leren en met elkaar in contact blijven. Aangezien velen van ons voor het eerst leren om externe tools en virtuele communicatie te omarmen, is het ongelooflijk belangrijk om inclusieve, toegankelijke en eerlijke virtuele vergaderingen te houden.”

Google Meet

Google Meet, dat vroeger Google Hangouts heette, zorgt er met Google’s kunstmatige intelligentie voor dat spraak in tekst wordt veranderd. Zo kunnen mensen waarvan de verbinding even hapert, toch nog meelezen met wat er wordt gezegd. Het idee is dat de technologie vrijwel direct transcribeert wat er wordt gezegd. Dit maakt het bijvoorbeeld voor mensen met een gehoorbeperking veel aantrekkelijker om videomeetings te volgen, schrijft SiliconAngle.

De live ondertiteling is vooral handig in de wereld van educatie, meent Nelson. Zeker als je als student bijvoorbeeld al moeite hebt met leren, dan is de visuele ondersteuning van woorden erg waardevol. Zeker als Engels niet je moedertaal is helpt het vaak om mee te lezen. Dat is beter dan alleen op je gehoor te kunnen vertrouwen.

Live ondertiteling

Hoewel dit bij studenten goed van pas komt, is dit uiteraard in het zakenleven eigenlijk niet anders. Medewerkers kunnen de meeting waarschijnlijk beter volgen, voelen zich meer betrokken en zullen eerder zelf iets zeggen in het gesprek. Het maakt meetings meer laagdrempelig en inclusief.

Google heeft dit jaar al veel aanpassingen gedaan aan Google Meet. Het heeft de mogelijkheid om break-out-rooms te maken met daarop sinds kort zelfs de optie om een timer op de kamer te zetten, zodat mensen iets beter gefocust blijven op de taak en de tijd. Er is ook een nieuwe knop waarmee je binnen de break-out-room een leider van de meeting kunt vragen om assistentie.