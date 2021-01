Oude ARM-versie van Windows 10 duikt op

Op Archive.org heeft iemand een oude build geüpload van PolarisOS. Dit is een uitgeklede versie van Windows 10 die bedoeld is om te draaien op goedkope computers met ARM-architectuur. De vroege versie bevat geen gebruikersinterface.

Gebruiker scamdisk heeft PolarisOS Build 16299 op Archive.org geüpload. Bij de omschrijving vertelt hij dat het gaat om een geannuleerde editie van Windows Core OS, bedoeld voor laptops en desktops. Er is geen shell bij het systeem en is het is niet in staat om er een te laden.

Om PolarisOS op te starten, moeten er eerst drivers worden gesideload. De uploader van de build geeft enkele basale instructies om het systeem draaiend te krijgen op een tablet of telefoon met ARM-processor.

PolarisOS is een vroege versie van Windows Core OS. Het gaat om een Windows-variant waarbij een heleboel legacycode verwijderd is, om het systeem sneller te laten draaien op tragere hardware. Het zou ook de batterijduur van mobiele apparaten moeten verbeteren.

Windows 10X

Windows Core OS is inmiddels geschrapt, maar Microsoft is in de loop der jaren met veel vergelijkbare projecten bezig geweest. In 2012 bracht het met Windows RT een voor ARM-tablets uitgeklede variant van Windows 8 uit en volgens hardnekkige geruchten brengt Microsoft zeer binnenkort Windows 10X uit. Ook dit is een lichtere versie van Windows, met de intentie om de concurrentie met ChromeOS aan te gaan.