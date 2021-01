Nieuw Microsoft Surface Pro 8-lek onthult sleutelfunctionaliteiten

Officieel is het nog niet, maar de geruchten gaan dat Microsoft Surface Pro 8 later deze maand wordt aangekondigd. Als die geruchten kloppen, dan hopelijk ook die over de nieuwe mogelijkheden van het apparaat. Microsoft heeft in Zuid-Korea certificering aangevraagd voor een computer met 4G LTE-netwerkondersteuning.

Windows Latest schrijft: “Als de certificering waar is, is de geruchten Microsoft Surface Pro 8 LTE nu bevestigd voor de VS, Europese en andere markten. De nieuwe LTE-optie is alleen voor degenen die deze nodig hebben, wat betekent dat je nog steeds de niet-LTE-variant kunt kopen. Volgens de productvermeldingen is de LTE-optie beperkt tot alleen Core i5- en Core i7-modellen.”

Microsoft Surface Pro

Er zijn eerdere lekken geweest die ongeveer op hetzelfde hintten, dus de kans dat dit waar is, lijkt aannemelijk. Het zou, als we hopelijk straks wat meer mobiel zijn, heel goed zijn als je een mobiel netwerk kan gebruiken in de Windows 10-hybride. Niet dat het helemaal nieuw is voor Surface Pro, want elke Surface Pro X met ARM-chip heeft ook 4G LTE. Echter wordt dat apparaat nooit helemaal gezien als een een echte Surface. Surface Pro 8 zou wat dat betreft wat laagdrempeliger moeten zijn.

Mogelijk kost het apparaat wel meer door de toevoeging van 4G LTE, maar mogelijk worden er nog meer mogelijkheden toegevoegd waardoor het apparaat completer lijkt. Bovendien wordt er geacht dat de i3-modellen nog niet 4G LTE-ready zijn, maar alleen de i5 en de i7. Het is duidelijk het plan van Microsoft om drie verschillende markten aan te boren, of tenminste drie verschillende budgetten. We hopen er later deze maand meer bekend wordt gemaakt via officiële kanalen.

Surface Pro 7

Vorig jaar reviewden we Surface Pro 7, de 2-in-1-pc voor de zakelijke markt. In onze ogen een uitstekende opvolger in de productlijn, die bedrijven veel beheerskosten zal besparen in de afschrijfperiode. We zijn benieuwd of dat ook geldt voor Surface Pro 8, als die er straks is.