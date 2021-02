Microsoft versimpelt met cloud config gebruik van Windows 10 devices

Microsoft heeft een set configuratie-features voor Windows 10 pc’s, Windows 10 in cloud configuration (cloud config), gelanceerd. Hiermee kunnen bedrijven de pc’s van werknemers eenvoudig inrichten met de exacte toepassingen die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben.

Concreet is cloud config een set voorgebakken configuratie-instellingen waarmee bedrijven Windows 10 devices via de cloud kunnen inrichten naar behoefte. Vooral voor die medewerkers die niet afhankelijk zijn van een on premise-infrastructuur en hun devices niet hoeven te gebruiken voor complexe taken en dus geen ingewikkelde configuraties of andere toepassingen nodig hebben.

Kortom, de medewerkers die kunnen volstaan met een browser, e-mail, Microsoft Teams, optionele productiviteitsapplicaties en een beperkt aantal interne bedrijfsapplicaties. Denk hierbij aan remote-medewerkers in het bedrijfsleven en eindgebruikers in het onderwijs.

Cloud config voor Windows 10 is geen nieuwe versie van het bekende besturingssysteem. De serie configuratie-features werkt met bestaande devices die beschikken over Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise of Windows 10 Education. Hierdoor kunnen bedrijven en instellingen hun bestaande devices blijven gebruiken en vaak een tweede leven geven.

De settings worden uitgerold met Microsoft Endpoint Manager als beheertool. Cloud config verbindt eindgebruikers automatisch met Azure Active Directory voor een versimpelde login en via virtualisatie toegang tot de benodigde bedrijfsapplicaties.

Daarnaast, eveneens via Endpoint Manager, voorziet cloud config de Windows 10 devices van zogenoemde ‘IT curated’ applicaties. Denk hierbij aan Microsoft Edge, Teams en OneDrive of verschillende Microsoft 365-applicaties. Bij deze laatste applicaties is het wel belangrijk dat wordt gelet of ze aparte licenties vereisen.

Concurrentie met Chrome OS

Microsoft lijkt met cloud config weer en stapje te zetten in de aanval op Google Chrome OS en ook de fysieke Chromebooks. Met de set aan configuratie-instellingen vergemakkelijkt de techgigant het beheer van op Windows 10 gebaseerde devices en geeft deze ook een ‘cloudervaring’ die raakt aan de ervaring van Chrome OS.

De komst binnenkort van op Windows X gebaseerde pc’s en de mogelijk introductie van Microsoft Cloud PC virtualisatiedienst geven verder aan dat de techgigant serieus werk maakt van het stroomlijnen van het beheer rondom Windows 10. Dit is ook een indicatie dat de druk op Google verder wordt opgevoerd.