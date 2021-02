Google denkt dat hybride werken de zakelijke cultuur hindert

Hoewel veel techbedrijven vrij lange periodes hebben aangekondigd waarin hun personeel thuis mag werken, gaat dat niet zonder slag of stoot. Google denkt dat hybride werken de zakelijke cultuur van het bedrijf in gevaar brengt.

Google is op zoek naar een manier om thuiswerken beter aan te pakken. Het werkt aan beleid met betrekking tot hoe er wordt thuisgewerkt. Hybride werkmodellen zijn erg complex, meent Google. Social distancing gecombineerd met werken op afstanden gaat uiteindelijk meer kosten, denkt het bedrijf. Dat zou volgens het 10-K rapport invloed hebben op de zakelijke cultuur.

Zakelijke cultuur

Het is zorgwekkend dat zelfs Google, dat juist bekendstaat om zijn manier waarop het medewerkers interessante extra’s op werk biedt, zich zorgen maakt om de werkcultuur binnen het bedrijf. Er werken meer dan 135.000 mensen bij Google. Dat zijn fulltimers, er zijn ook nog heel veel externen en parttimers.

Google schrijft: “We bereiden ons voor om ons personeelsbestand op meer locaties in 2021 terug naar kantoor te brengen . Echter kunnen we hogere kosten ervaren terwijl we onze faciliteiten voorbereiden op een veilige terugkeer naar werkomgevingen. We experimenteren met hybride werkmodellen en kijken naar mogelijke effecten op ons vermogen om effectief te concurreren en onze bedrijfscultuur te behouden.”

Hybride werken bij Google

Google is nog aan het testen wat het precies moet doen, terwijl het een van de eerste bedrijven was die zijn medewerkers vanuit huis liet werken. Er wordt bij Google nog tot tenminste 1 september 2021 thuisgewerkt. Er wordt daarbij wel verwacht dat mensen tenminste drie dagen fysiek op kantoor werken. Daarnaast mogen medewerkers niet vanaf de andere kant van de wereld gaan werken: ze moeten dichtbij het kantoor blijven wonen.

Het is zorgwekkend, maar Google is niet het eerste bedrijf dat hiermee kampt. Ook Microsoft heeft uitgesproken te worstelen met thuiswerken.