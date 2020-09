Google werkt samen met Lenovo aan videoconferencing hardware

Techgigant Google start een nieuwe samenwerking met Lenovo. Samen brengen de twee een reeks nieuwe hardware uit onder de vlag van Google Meet Series One.

De Google Meet Series One is volgens de beide bedrijven ontworpen om in te spelen op een nieuwe vraag vanuit de markt. Het coronavirus zorgt ervoor dat werknemers massaal vanuit huis werken, waardoor hardware om dat in goede banen te laten verlopen is gegroeid. Middels specifieke pakketten zou een hybride versie tussen thuiswerkers en werken vanaf locatie op werkplekken geïntegreerd kunnen worden.

De systemen worden ondersteund door een eigen Google Meet Compute System. Alle aangesloten hardware kan vervolgens door middel van de Google Admin console in G Suite worden gemanaged, waardoor ook op afstand een apparaat kan worden ingesteld. Beheerders zouden op die manier makkelijker problemen kunnen verhelpen bij thuiswerkers die deel willen nemen aan een meeting.

Standaard onderdelen van de kits zijn onder andere een 10-inch touchscreen waarop meetings kunnen worden geleid, net als een 4K smart camera om de videoconferencing-ervaring te verbeteren. Daarnaast kunnen de kits worden uitgebreid met extra onderdelen als meer microfoons en sound bars om het geluid in een ruimte te verbeteren.

In augustus kondigden Samsung en Logitech al aan om ook een dergelijke samenwerking aan te gaan. Daarbij werden displays van Samsung en randapparatuur van Logitech gecombineerd tot één pakket speciaal voor videoconferencing.