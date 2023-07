Met Google Calendar kunnen gebruikers nu preciezer aangeven waar men op een bepaalde dag werkt. Eerder bestond er al de optie om een werkdag standaard voor bijvoorbeeld thuiswerk of op kantoor in te plannen.

De feature kan nuttig zijn voor een team om te coördineren wanneer men op kantoor is, omdat het ook inzichtelijk te maken is voor andere gebruikers. De optie is toegankelijk voor Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, the Teaching and Learning Upgrade, en Nonprofits.

Handig, maar ook ter controle

Het betreft hier in feite een kleine update, maar voor collega’s kan deze kennis zeker van nut zijn. Echter is het wel belangrijk om te melden waarom Google zelf wellicht gebruik gaat maken van de eigen feature. Een week geleden liet de leiding van HR bij de techgigant weten dat men gaat controleren wie zich houdt aan de normen van hybride werken. Deze informatie gaat voortaan ingezet worden bij de tussentijdse beoordelingen van werknemers. Het is zeker denkbaar dat andere organisaties deze nieuwe feature voor dezelfde doeleinden gaan gebruiken.

Er zijn in ieder geval meer soortgelijke geluiden te horen vanuit techbedrijven. Zo stelde IBM-CEO Arvind Krishna begin mei dat werken op afstand je “carrière kan schaden”.

