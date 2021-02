België gaat technologietraining aan jongeren geven

Een samenwerking van twee Belgische non-profitorganisaties is een project gestart om vijfduizend jongeren extra technologische vaardigheden bij te brengen.

Het project is opgezet door Link in de Kabel en Biliothèques Sans Frontières. De organisaties werken samen met Samsung, die 100.000 euro voor het project opzij zet. De kinderen zullen robots leren programmeren, leren coderen en met video’s om leren gaan. Dit gebeurt op basis van STEM-kampen, workshops en trainingsvideo’s. STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics. Op dergelijke kampen leren kinderen met techniek omgaan.

Minder digitale vaardigheden ten opzichte van buurlanden

De behoefte om een dergelijk project op te zetten, ontstond toen bekend werd dat Belgische jongeren op het gebied van digitale vaardigheden ‘beduidend lager’ scoren dan leeftijdsgenoten in andere Europese landen. Uit de cijfers van Eurostat blijkt zelfs dat 46 procent van de jongeren slechts een beperkte digitale kennis hebben.

Federaal staatssecretaris van Digitalisering Mathieu Michel reageert enthousiast op het initiatief. “Internationaal onderzoek toont aan dat België een tekort heeft aan gekwalificeerde ICT-specialisten. Dit kan een ernstige belemmering vormen voor de groei en innovatie”, vertelt hij tegen Knack. Michel vindt dat dit probleem absoluut moet worden aangepakt voor de toekomstige economie van België.

Verschillende aanpakken

De twee non-profitorganisaties hanteren beide een eigen aanpak. Link in de Kabel zet voornamelijk in op STEM-trainingen. De organisaties zet in samenwerking met Samsung verschillende workshops in Vlaanderen op, waar jongeren tussen de 10 en 18 jaar aan mee kunnen doen. Komende zomer worden ook STEM-kampen georganiseerd.

Bibliothèques Sans Frontières richt zich meer op lessen via het internet. De organisatie maakt instructievideo’s voor docenten waarmee ze hun leerlingen extra digitale vaardigheden kunnen aanleren.

