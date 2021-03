Philips introduceert monitor met ingebouwde usb-dock en webcam

Philips heeft zijn Monitors B Line uitgebreid met twee nieuwe monitoren. De Philips 243B1JH heeft een ingebouwde usb-dock en de 242B1G is ingesteld om zo min mogelijk stroom te verbruiken.

Beide modellen zijn 1080p-monitoren met een schermdiagonaal van 24 inch. De 243B1JH onderscheidt zich met zijn ingebouwde usb-dock. Gebruikers kunnen de monitor met één usb-c-kabel op een computer aansluiten, om zowel stroom, beeld als connectiviteit uit te wisselen.

De monitor beschikt zelf over een aantal usb-poorten om randapparatuur op aan te sluiten, aangevuld met een RJ45-aansluiting voor de internetverbinding en een DisplayPort-uitgang om meerdere monitoren te kunnen daisychainen. De monitor kan 100 watt aan vermogen naar de laptop sturen, zodat een gebruiker met één kabel meteen alle randapparatuur en stroomvoorziening op zijn laptop kan aansluiten.

Ook heeft Philips een webcam in de 243B1JH gebouwd. Het gaat om een pop-upwebcam met ondersteuning voor Windows Hello. Het paneel van de monitor lijkt niets buitengewoons. Dat is een vrij doorsnee ips-paneel met een contrastratio van 1000:1 en een maximumhelderheid van 250 nits. Philips claimt dat de monitor 88 procent van het NTSC- en 105 procent van het sRGB-kleurgamma kan vertonen.

Zuinige monitor lijkt niet bijzonder zuinig

De Philips 242B1G lijkt meer op duurzaamheid gericht te zijn. Volgens Philips is de monitor gemaakt van 85 procent gerecycled plastic en is het gebruik van schadelijke stoffen geminimaliseerd. Ook is de monitor voorzien van allerlei technieken om stroom te besparen, zoals een sensor die de helderheid aanpast op basis van het de helderheid van de omgeving. Die sensor is overigens ook aanwezig in de P243B1JH. Een andere verbetering is een uitknop die de stroom volledig van de monitor afsluit.

In de praktijk blijken de besparingen in stroomverbruik echter mee te vallen. Philips blaast hoog van de toren over het stroomverbruik, maar de daadwerkelijke cijfers zijn diep tussen de technische specificaties verstopt. Daar blijkt de monitor tussen de 8 en 13 watt te verbruiken tijdens gebruik. Niet enorm veel, maar ook weinig indrukwekkend ten opzichte van de 13 tot 15 watt die de P243B1JH verbruikt.

Het scherm kan verder een maximale verversingssnelheid van 75Hz aan, en behaalt een maximale contrastratio van 1000:1 en helderheid van 250 nits. Hij kan 78 procent van het NTSC en 102 procent van het sRGB-kleurgamma vertonen.

Beide monitoren zijn per direct verkrijgbaar. De 243B1JH heeft een adviesprijs van 409 euro en de 242B1G moet 209 euro kosten.

