Android-update: je kunt berichten nu klaarzetten

Google heeft diverse aanpassingen gedaan aan Android via updates. Zo kun je nu berichten klaarzetten voor later. Ook is de wachtwoordbeveiliging verbeterd. Dit alles komt een week nadat Google de developerpreview van Android 12 aankondigde.

De grootste vernieuwing zit hem in de app Messages by Google. Dat is een mobiele chat-applicatie waar meer dan 500 miljoen mensen gebruik van maken. Je kunt nu een bericht schrijven en deze niet meteen verzenden, maar klaarzetten voor verzending op een later moment. Eenzelfde soort mogelijkheid zit ook in Gmail, zodat een e-mail bijvoorbeeld niet ‘s avonds wordt verstuurd, maar onder werktijd zodat iemand niet het gevoel krijgt te moeten reageren buiten werktijd.

Berichten klaarzetten

In een blog schrijft Productmanager Hideaki Oshima het volgende: “Als je dierbaren zich in een andere tijdzone bevinden, kan het soms moeilijk zijn om op een geschikt tijdstip een bericht te sturen. Met geplande verzending kun je van tevoren een bericht opstellen wanneer het jou uitkomt. Vervolgens plan je het op het juiste moment voor verzending. Schrijf gewoon je bericht zoals je dat normaal zou doen, houd de knop ingedrukt en druk op de verzendknop om een ​​datum en tijd te selecteren om je bericht af te leveren. Download berichten of update naar de nieuwste versie om je volgende boodschap te plannen.”

Je kunt je berichten ook al een tijdje in mappen plaatsen, waardoor Messages steeds meer begint te lijken op Gmail. Er zijn echter meer apps die vernieuwingen krijgen, zoals Android Auto. Je kunt hier andere wallpapers kiezen, spelletjes spelen via spraak en snelkoppelingen maken om sneller te zien wat bijvoorbeeld het weer wordt. TalkBack wordt verbeterd voor mensen met een visuele beperking. Deze schermlezer wordt voorzien van meer intuïtieve gebaren en een verbeterd menu.

Donkere modus

Google Assistent en Google Maps krijgen tot slot ook iets nieuws. Google Assistent kan straks taken uitvoeren wanneer de telefoon vergrendeld is en Maps wordt voorzien van een donkere modus, die beter is voor de ogen en voor de accuduur van de smartphone. En, zoals we eerder schreven, komt de Password Checkup-tool naar Android. Kortom, Google past vele innovaties toe aan zijn software.