VS moet sancties tegen Xiaomi intrekken van rechter

Een rechter in de VS heeft besloten de sancties tegen Xiaomi onwettig zijn. Voormalig president Donald Trump had de smartphonemaker vlak voor zijn vertrek uit het Witte Huis op een zwarte lijst gezet.

Het gaat om de zogenaamde Communist Chinese Military Companies (CCMC)-lijst. Amerikaanse burgers zijn niet toegestaan om te handelen met of investeren in een bedrijf dat op die lijst staat. Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft in de laatste dagen van zijn presidentschap Xiaomi aan die lijst toegevoegd.

Buitenproportioneel

Rechter Rudolph Contreras vindt die maatregel echter buitenproportioneel. Hij ziet namelijk niet voldoende onderbouwing voor deze plaatsing en zegt sceptisch te zijn over de veiligheidsbelangen die door het kabinet-Trump werden geïmpliceerd. Ook heeft hij zijn twijfels over de formulering van het memorandum bij de plaatsing op de lijst. Volgens Contreras wekt het de indruk dat Xiaomi vrij lukraak op de lijst is geplaatst.

Daar staat tegenover dat Xiaomi momenteel veel last ondervindt door de sancties. De waarde van de aandelen in het bedrijf zijn inmiddels met 9,5 procent gezakt en meerdere Amerikaanse banken hebben de mogelijkheid om in de aandelen te handelen stilgelegd. Ook raakt het bedrijf wereldwijd steeds meer contracten kwijt. Dit alles samen beschrijft Contreras als ‘onherstelbare schade’.

“Alles bij elkaar genomen concludeert de rechtbank dat beklaagden niet hebben beweerd dat de nationale veiligheidsbelangen die hier op het spel staan dwingend zijn”, schrijft Contreras. Met dit besluit is Xiaomi voorlopig van de CCMC-lijst geschorst. Deze schorsing is echter nog niet definitief.

Reden van plaatsing op de lijst onduidelijk

De Amerikaanse regering heeft geen diepgaande uitleg gegeven waar de sancties tegen Xiaomi op gebaseerd zijn. Het bedrijf focust zich volledig op de consumentenmarkt. Met de sancties was Xiaomi overigens nog wel in staat om telefoons en andere apparatuur aan Amerikaanse consumenten te verkopen. Alleen het zakelijk handelen met Xiaomi was geblokkeerd.

Xiaomi vertelt blij te zijn met de uitslag, maar geeft aan te blijven vechten totdat het definitief van de lijst verwijderd is. Andere bedrijven die op de CCMC-lijst staan, zijn Huawei, Hikvision, Inspur, Panda Electronics en Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Tip: Xiaomi klaagt de VS aan voor investeringsverbod