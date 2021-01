Xiaomi krijgt investeringsverbod van Amerikaanse regering

De Amerikaanse regering heeft een investeringsverbod op alles wat met de Chinese techleverancier Xiaomi te maken heeft ingevoerd.

Het verbod gaat niet zo ver als die van Huawei, die in zijn totaliteit niet meer met Google kan samenwerken, schrijft TheNextWeb. Het gaat om een investeringsverbod, wat betekent dat je niet mag investeren in het bedrijf. Huawei heeft een handelsverbod. Gelukkig kan Xiaomi dus nog steeds chips afnemen van Qualcomm en het besturingssysteem Android aanvragen op nieuwe toestellen.

Xiaomi

Toch heeft het wel gevolgen. Het verbod zorgt er ook voor dat ‘sensitieve’ tech uit China niet meer mag worden geïmporteerd. Qualcomm heeft als Amerikaanse investeerder in tech uit China nog wel werk aan de winkel. Voor 11 november moet het zijn investeringen in de Chinese bedrijven van de lijst intrekken. Hoewel Xiaomi er dus qua aanlevering van tech uit Amerika weinig last van zal hebben, lijkt het wel alsof het verbod een voorbode is voor eventueel meer gesloten deuren. Xiaomi heeft zich flink in de kijker gespeeld door de derde grootste smartphoneleverancier ter wereld te worden. Dronemaker DJI staat inmiddels ook op een verboden lijst.

Hoewel Huawei -en ongetwijfeld ook Xiaomi en DJI- de ogen hebben gericht op Joe Biden voor een frisse wind door de regels, lijkt het er niet op dat de aankomende president hier veel prioriteit achter zal zetten. Hij heeft zich namelijk wel eens negatief uitgesproken tegenover China.

Smartphoneleverancier

Xiaomi wint als smartphoneleverancier snel aan terrein. Het heeft zowel high end-toestellen op de markt als middenkader en budgettoestellen die over het algemeen goed worden ontvangen door het publiek. Het is immers in een vrij korte tijd één van de groten der aarde geworden binnen het smartphonesegment. Xiaomi maakt daarnaast ook producten voor smarthome, net als wearables en meer tech. Het is afwachten of ze die kunnen blijven voorzien van Amerikaanse technologie. Tot nu toe nog wel, maar met een investeringsban achter hun naam kan dat zomaar het volgende zijn dat hen wordt bemoeilijkt.