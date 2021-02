Xiaomi klaagt de VS aan voor investeringsverbod

Xiaomi is een rechtszaak gestart tegen Amerikaanse ministeries van Defensie en Economische Zaken. De smartphonemaker vindt het door de VS opgelegde investeringsverbod onterecht.

De Verenigde Staten hebben Xiaomi afgelopen maand op de Entity List gezet. Hierop staan bedrijven waarvan de VS denkt dat ze geallieerd zijn met een vijandig leger. Dergelijke bedrijven krijgen te maken met handelsrestricties. In het geval van Xiaomi mogen Amerikaanse investeerders niet meer handelen in effecten van het bedrijf.

Onherstelbare schade

“Xiaomi staat voor aanstaande, ernstige en onherstelbare schade als deze maatregelen van kracht worden”, stelt het bedrijf in de aanklacht die het in Columbia heeft ingediend. Het bedrijf hamert erop dat het niet eigendom is van de Chinese overheid en het ook niet door wordt bestuurd. Ook zou het geen links hebben met de Chinese overheid of het Chinese leger, laat staan dat het eigendom is van of bestuurd wordt door een entiteit die aangesloten is bij de Chinese defensie.

Gevoelige technolgie

Naast het verbod om te handelen in Xiaomi-effecten zorgen de maatregelen er ook voor dat ‘gevoelige’ technologie uit China niet meer mag worden geïmporteerd. Wat deze technologie precies inhoudt, is niet geheel duidelijk. Chipfabrikant Qualcomm mag nog wel handelen met Xiaomi, maar moet voor 11 november zijn aandelen in Xiaomi hebben teruggetrokken. Xiaomi kan nog wel gewoon telefoons blijven leveren met Amerikaanse chips en het Android-besturingssysteem inclusief Google Play-diensten.

Laatste uithaal van Trump naar China

De ban op Xiaomi was een laatste uithaal van Donald Trump voordat hij zijn ambt als president van de Verenigde Staten verliet. Eerder had Trump al Chinese telefoonfabrikanten Huawei en ZTE op de lijst gezet en dronemaker DJI ontkwam ook niet aan de maatregelen. Inmiddels heeft Joe Biden het roer overgenomen, maar het ziet er niet naar uit dat hij op korte termijn de maatregelen tegen China wil terugdraaien.

