‘Surface Laptop 4 krijgt AMD-cpu’s’

Microsoft komt in april met de Surface Laptop 4 en die heeft een optie tot AMD- of Intel-processoren, zo schrijft WinFuture. Officieel onthuld zijn ze niet, maar ook dit jaar lijkt er 13,5-inchversie en een 15-inchversie op de markt te komen.

Als je een Intel-processor wil in de Surface Laptop 4, dan kun je kiezen uit Core i5 1145G7 en Core i7 1185G7. Beide komen uit de meest recente Intel-reeks, namelijk de elfde generatie Tiger Lake. Als de geruchten kloppen, dan moet je voor Intel kiezen als je 32GB ram of 1TB opslag wilt. Voor AMD geldt dat hij maximaal 16GB ram en 512GB opslag heeft.

Surface Laptop 4

Een 15 inch-versie van de Surface Laptop met een AMD-processor bestond al wel, want in 2019 kwam Microsoft met die variant in de Surface Laptop 3-serie. Nu komen er ook in de 13,5″-versie van de Surface Laptop 4-serie volgens de geruchten een Ryzen 5 4680U en Ryzen 7 4980U beschikbaar, wat een verbetering is ten opzichte van de Ryzens in de Surface Laptop 3 (dat zijn de 3580U en de 3780U). Het is echter niet de allernieuwste Ryzen, want dat is de 5000-serie die AMD begin dit jaar heeft aangekondigd.

De laptops hebben displays met een resolutie van 2256×1504 en 2496×1664 pixels. We zijn benieuwd naar de nieuwe line-up van Microsoft, waar we naar alle waarschijnlijkheid dus niet te lang op hoeven te wachten. Meer weten over Microsoft Surface, lees dan onze review van Surface Laptop 3. Onze conclusie daarover is: “Wij hebben deze Microsoft Surface Laptop 3 ervaren als een hele fijne laptop die bovendien uitstekende prestaties levert. Met deze 15-inch laptop zet Microsoft het laatste puntje op de ‘i’ wanneer het gaat om de synergie tussen het Windows 10 operating system en een Windows laptop.”

De nieuwe reeks schijnt dezelfde ports te hebben als de vorige, al hopen we dat ditmaal wel een SD-kaartslot wordt geïmplementeerd.