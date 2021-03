Microsoft heeft een nieuwe build van Windows Insider Preview uitgerold. Daarin zitten verschillende wijzigingen die de mogelijkheden van virtuele bureaubladen verbeteren. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen.

Gebruikers binnen het Dev Channel van Windows 10 kunnen de nieuwe build downloaden. Zo is het met de update mogelijk om je virtuele desktops een andere volgorde te geven. Je kunt via taakbeheer naar de virtuele desktops gaan om ze geheel naar wens aan te passen. Zo kun je verschillende taken beter verdelen en hoopt Microsoft dat mensen een betere work-life-balance krijgen. Je kunt je werk bovendien ‘oppakken’ en naar een andere desktop slepen.

Auto HDR en nieuwe lay-out voor File Explorer

De update komt ook met een preview van Auto HDR. Hierdoor moet je game-ervaring op de PC aanzienlijk verbeteren. Je kunt ermee rekenen op HDR-graphics bij meer dan 1000 games die draaien op DirectX 11 en DirectX 12. Daarnaast is er een File Explorer-update waardoor de lay-out anders wordt. Hiermee kun je kiezen voor een uiterlijk met veel tekst en informatie genaamd compact-modus. Het moet ook makkelijker worden om Explorer te gebruiken met een aanraakscherm.

Microsoft zegt dat feedback vanuit Windows Insiders heeft gezorgd voor nog een vernieuwing, namelijk de captions-instellingen. Ga hiervoor naar Instellingen > Ease of Access > Hearing > Captions. Daarnaast kan Notepad nu worden geüpdatet via de Microsoft Store en is er een nieuw icoontje waardoor je het kladblok sneller herkent. Windows Terminal is nu een inbox-app, waardoor je command line sneller tot je beschikking hebt. Hetzelfde geldt voor Power Automate Desktop.

Terminal

Notepad

Power Automate

Windows 10

Kortom, het zijn geen enorm grote aanpassingen, maar er zitten wel genoeg vernieuwingen in om zeker de inbox van Microsoft Windows 10 makkelijker te maken in gebruik. Heel spannend is deze Windows Insider Preview Build 21337 dus niet, maar desondanks is het een interessante om uit te proberen voor bijvoorbeeld mensen die graag internetten via een aanraakscherm.

