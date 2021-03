LG stopt mogelijk met zijn noodlijdende smartphonetak

De kans is aanwezig dat LG stopt met zijn smartphones. Het Zuid-Koreaanse bedrijf ziet inmiddels al geruime tijd dat de verkopen teruglopen en waar het eerst nog de bedoeling was om deze tak te verkopen, lijkt het erop dat LG het misschien helemaal sluit.

Sinds LG in januari bekendmaakte dat de telefoondivisie openstaat voor ‘alle mogelijkheden’, is het wat onrustig bij het bedrijf. Het zat er al een tijd aan te komen, want de verliezen die het leed was sinds het tweede kwartaal van 2015 tot nu zo’n 4 miljard euro. Het gerucht gaat dat het LG niet is gelukt om een koper te vinden, waardoor het nu serieus kijkt naar een volledige exit van de smartphonebusiness.

LG was ooit succesvol

Het is verdrietig om het te zien gebeuren, want ooit was LG een van de grootste telefoonmakers. Het stond wereldwijd op de derde plek en kwam met goede toestellen. Waar ze vroeger herkenbare namen kregen als LG Secret en LG Shine, zijn het de laatste jaren vooral nummers met een lettercombinatie. Denk aan de nieuwe LG K61 Dual Sim bijvoorbeeld, maar ook LG G8x. Het zijn echter geen telefoons die geweldige verkoopcijfers laten zien.

LG heeft al enkele smartphone-ontwikkelprojecten stilgelegd (Rainbow en Rollable), maar heeft eerder wel gezegd dat de mensen die bij mobile werken hun baan behouden. Mogelijk kunnen zij op andere plekken in het bedrijf terecht, schrijft KoreaHerald. Het voordeel aan werken bij LG is dat het een gigantisch bedrijf is waarvan vooral de televisietak het enorm goed doet. De televisies van LG komen regelmatig als beste uit de test en ze gaan als warme broodjes over de toonbank. Ook kondigde het kortgeleden zijn eerste oledmonitor aan.

Volgende maand meer

LG schijnt inmiddels de negende smartphoneverkoper te zijn ter wereld met een marktaandeel van 2 procent. Het wist vorig jaar 24,7 miljoen smartphones te verschepen. Het duurt waarschijnlijk nog een maand voordat LG bekendmaakt wat het heeft besloten. Hiervoor zou volgende maand een boardmeeting zijn gepland.