Scholen in Vlaanderen krijgen 510 euro per leerling voor laptop

De Vlaamse overheid heeft besloten om een geldinjectie aan scholen te geven voor de digitalisering van het onderwijs. Het gaat om maximaal 510 euro per leerling om te besteden aan laptops. Zo zijn kinderen beter voorbereid op hun toekomst.

VRT schrijft dat de overheid maar liefst 375 miljoen euro investeert in het digitaliseren van specifiek het onderwijs, wat aanzienlijk meer is dan het normale budget. Dat ligt namelijk op 32 miljoen euro per jaar. Het hangt wel af van het type onderwijs hoeveel geld er per leerling beschikbaar is. Secundair onderwijs krijgt 510 euro per leerling, maar de vijfde en zesde klas van het lager onderwijs krijgt 290 euro per leerling. In de vierde klas moeten scholen computers aankopen die kunnen worden gedeeld, want hier is slechts 25 euro per kind beschikbaar.

Digitalisering van de leerling

Met alleen laptops zijn scholen er echter niet, want er is ook netwerk- en andere IT-infrastructuur benodigd. Hiervoor komt 42 euro per leerling beschikbaar, zodat kinderen gebruik kunnen maken van een beveiligde internetverbinding en de juiste software. In Vlaanderen wordt het project ook wel een ‘digitale sprong’ genoemd. Het moet vanaf het aankomende schooljaar, dus 2021-2022 worden opgestart en eindigt dan in het schooljaar 2022-2023. De laatste maanden van het schooljaar 2020-2021 worden dus iets minder digitaal, maar het nieuwe schooljaar belooft de kinderen beter klaar te kunnen stomen voor de toekomst.

De regering vindt dat Vlaanderen een achterstand heeft waar het gaat om digitaliseren. Een probleem dat duidelijk bloot is gelegd door het coronavirus, want hierdoor kwamen veel leerlingen thuis te zitten. Het was voor sommige scholen mogelijk om online lessen aan te bieden, maar kwetsbare kinderen hebben vaak geen laptop ter beschikking. Voor deze kinderen zijn al 15.000 laptops aangeschaft, maar er moet meer gebeuren. Zo zegt Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts: “We grijpen de coronacrisis aan om de toekomst te veranderen.”

