Chiptekort verhoogt verwachtingen verkoopcijfers ASML

Het Veldhovense ASML Holding NV is één van de grootste leveranciers voor bedrijven die halfgeleiders produceren. Afgelopen woensdag liet het bedrijf weten de verwachte cijfers voor het eerste kwartaal van 2021 voorbij te zijn geschoten. De verwachtingen voor de verkoopcijfers van de rest van het jaar zijn omhoog geschroefd.

In plaats van een groei van 10 procent, verwacht ASML nu dat de verkoopcijfers dit jaar met 30 procent stijgen. ASML CEO Peter Wennink geeft aan dat deze bijstelling gedeeltelijk te maken heeft met meer zekerheid over de Chinese markt. Daarnaast is de vraag naar de hardware van het bedrijf gestegen te midden van een wereldwijd chiptekort.

Zekerheid China en schaarste chips

In verband met geopolitieke spanningen was het voor ASML eerder dit jaar onzeker of er geleverd zou kunnen worden aan Chinese bedrijven. Inmiddels is daar meer zekerheid over en zijn de verwachtingen voor het jaar bijgesteld. Op het moment zou het bedrijf voor 600 miljoen euro’s aan orders uit China hebben staan. Deze orders zag ASML in januari nog als potentiële inkomsten.

Iets anders dat de verkoopcijfers omhoog heeft gedreven is de schaarste op het moment van halfgeleiders. Deze zou zijn ontstaan door de sterke verkoop van consumenten elektronica in de pandemie, leveringsproblemen en het opslaan van onderdelen in China. Wennink laat weten dat ASML over alle marktsegmenten en over het hele bedrijfsportfolio een significante stijging ziet in vraag. En afgezien van de vraag naar ASML hardware, zouden klanten ook meer software van het bedrijf hebben gekocht om de capaciteit zo snel mogelijk omhoog te schalen.

ASML levert hardware aan zo’n beetje alle grote chipmakers, waaronder Samsung en Intel. Het grootste gedeelte van de orders is afkomstig uit Taiwan en Zuid-Korea. De afgelopen tijd zou de vraag vanuit de Verenigde Staten en Europa echter zijn gegroeid. Dit in verband met recente plannen van overheden om America en Europa “technologisch soeverein” te maken en de computer chip industrie in beide werelddelen meer op te bouwen.