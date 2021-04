Samsung laat oude Galaxy-smartphones dienen als IoT-apparaten

Samsung heeft zijn Galaxy Upcycling at Home-programma aangekondigd. Met het programma kunnen oude Galaxy-smartphones worden ingezet als IoT-apparaten, zoals een babyfoon of een lichtsensor.

Concreet heeft Samsung twee toepassingen voor de oude toestellen aangekondigd. Zo zijn de apparaten in staat om op basis van een AI-oplossing specifieke geluiden te onderscheiden van achtergrondgeluid, zodat alleen die geluiden opgeslagen worden. Voorbeelden van deze geluiden zijn een huilende baby, blaffende hond, miauwende kat of iemand die op de deur klopt. Wanneer een dergelijk geluid wordt waargenomen, krijgt de gebruiker een notificatie en kan die het geluid terugluisteren.

Lichtsensor

Alternatief kan een oude telefoon worden ingesteld als lichtsensor. Op basis van die sensor kunnen automatisch de lichten of de televisie worden ingeschakeld als het donker wordt. Het hele systeem integreert met SmartThings, het smarthomeplatform van Samsung.

Samsung vertelt dat om lang te kunnen functioneren als lichtsensor of IoT-microfoon, de accuduur zoveel mogelijk moet worden geoptimaliseerd. Daarom heeft Samsung de Galaxy Upcycling at Home-upgrade uitgerust met software die het accugebruik tot een minimum beperkt.

Beschikbaarheid

Galaxy Upcycling at Home is voor nu als bètaversie beschikbaar in de VS, de UK en Zuid-Korea. De software werkt tot op heden alleen op Galaxy S-, Note- en Z-toestellen uit 2018 of nieuwer. Dit zijn de S9, Note 9 of recentere toestellen. Ook moet Android 9 op de toestellen geïnstalleerd zijn. In de toekomst wil Samsung het programma uitbreiden naar andere toestellen. Het bedrijf heeft nog niets vermeld over plannen om het programma naar andere landen uit te breiden.

Snelgroeiende trend

“Smarthome-apparaten zijn een snelgroeiende trend voor consumentenelektronica, en wij geloven dat Galaxy-apparaten die momenteel niet in gebruik zijn een belangrijke rol kunnen spelen om van elk huis een smarthome te maken”, zegt Jaeyeon Jung, VP en Head van het SmartThings team binnen Samsung. “Het programma transformeert Galaxy-apparaten in SmartThings-apparaten en demonstreert de kracht van ons intelligente IoT-platform om de mogelijkheden te verbreden van wat gebruikers kunnen doen met hun oude telefoons. Via Galaxy Upcycling at Home krijgen gebruikers toegang tot het complete SmartThings-ecosysteem, waardoor ze bredere updates en functies kunnen verkennen zonder een nieuw apparaat te hoeven aanschaffen.”

