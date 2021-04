Apple stelt commissie voor virtuele lessen in App Store opnieuw uit

Apps waarin gebruikers tegen betaling virtuele meetings kunnen houden, hoeven hiervoor voorlopig nog geen bijdragen aan de App Store af te staan. Apple had deze deadline al eerder van december 2020 naar juni 2021 uitgesteld, maar ook deze deadline blijkt te vroeg.

De deadline is nu verschoven naar 31 december 2021, vermeldt Apple in een kort bericht op zijn website. Om precies te zijn gaat het om de participatiekosten bij een virtueel evenement. Denk hierbij aan virtuele lessen of groepsevenementen waar een toegangskaartje voor nodig is. Op termijn wil Apple dezelfde commissie vragen voor tickets binnen apps die dit faciliteren, als het bedrijf al vraagt voor in-app-aankopen. Daarbij gaat het om een commissie van 15 of 30 procent, afhankelijk van de omzet.

Eerder uitstel was voor implementatietijd

Apple vertelt dat het bedrijf de verplichte commissies uitstelt vanwege de coronapandemie. Door de pandemie is de wereld nog in grote mate afhankelijk van digitale services die live-evenementen vervangen. Dat is een andere reden dan toen het bedrijf afgelopen najaar het eerdere uitstel aankondigde. Toen vertelde het bedrijf dat het ontwikkelaars meer tijd wou geven om oplossingen voor in-app-aankopen te ontwikkelen.

Het is opvallend dat Apple nu met een andere reden komt voor het uitstel van zijn diensten. Het extra halfjaar zou voldoende geweest moeten zijn om de betaalsystemen te implementeren en afgelopen najaar had Apple ook wel kunnen zien aankomen dat de coronapandemie niet van de zomer al volledig opgelost zou zijn.

Angst voor terugslag?

Vermoedelijk heeft de terughoudendheid om het nieuwe beleid door te voeren met de opspraak en rechtszaken waar Apple momenteel in is verwikkeld betreffende zijn App Store-beleid. Meerdere app-ontwikkelaars klagen dat over de commissie die Apple vraagt voor vrijwel alle app-aankopen die op iOS worden uitgevoerd. Zowel voor de app zelf als voor aankopen binnen de app vraagt Apple een commissie van 30 procent, al heeft het bedrijf onlangs de commissie verlaagd voor ontwikkelaars die niet meer dan een miljoen dollar aan omzet per jaar via de App Store verkrijgen. Die hoeven slechts 15 procent af te staan.

Mogelijk is Apple bang voor nog meer terugslag en rechtszaken als het bedrijf ook een heffing voor groepsevenementen via iOS-apps gaat vragen. Vooral tijdens de coronapandemie zijn veel mensen van dergelijke apps afhankelijk en het ligt voor de hand dat het Apple niet in dank wordt afgenomen als het bedrijf daar munt uit probeert te slaan.

