Apple App Store-commmissie voor sommige apps uitgesteld

Apps waarin virtuele meetings of lessen gehouden kunnen worden, hoeven hun betalingen nog even niet verplicht via de Apple App Store laten gebeuren. Die deadline lag eerst in december, maar is uitgesteld tot juni.

Apple maakt het uitstel bekend via een bericht op zijn website. Het gaat hierbij specifiek om de participatiekosten voor een virtueel evenement, niet om de apps zelf of softwarefuncties binnen de app. Betalingen voor één-op-éénsessies moeten nog wel buiten de App Store om plaatsvinden.

Virtuele evenementen

Als het binnen een app mogelijk is om toegangskaartjes te kopen voor een virtueel evenement dat met de app bijgewoond kan worden, moet volgens de beleidsregels van Apple de betaling hiervan via de App Store plaatsvinden. Dan krijgt Apple een commissie van 15 tot 30 procent.

Extra tijd

Aanvankelijk was de deadline om de betalingen via de App Store te laten lopen gezet op december 2020. Het bedrijf heeft die datum echter verplaatst naar 30 juni 2021. Dit om ontwikkelaars “extra tijd om oplossingen voor in-app aankopen te ontwikkelen” te gunnen.

Commissie

Apple ligt al enige tijd onder vuur voor zijn beleidsvoering in de App Store. Afgelopen zomer klaagde Epic Games, gesteund door andere partijen als Spotify, Apple aan vanwege het beleid dat Apple aanhoudt betreffende betalingen voor en in apps op iOS en iPadOS.

Als reactie heeft Apple daarop onlangs de commissie die kleine ontwikkelaars moeten betalen verlaagd van 30 tot 15 procent, maar de grote aanklagers zijn daarmee nog altijd niet tevreden.