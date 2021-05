Amac Pro wordt één van de eerste MSP-partners van Jamf

Jamf heeft de zakelijke Apple-reseller Amac Pro geselecteerd als één van zijn eerste Managed Service Provider (MSP)-partners. Amac Pro gaat met het Jamf-platform vooral het Apple devicebeheer uitvoeren voor zijn mkb-klanten.

Amac Pro, de zakelijke afdeling van Nederlands grootste Apple Premium Reseller Amac, wordt één van de eerste MSP-partners waarmee de leverancier van de beheermogelijkheden voor Apple-devices Jamf samenwerkt. Door met MSP-partners samen te werken, wil Jamf zijn expertise uitbreiden naar andere marktsegmenten en vooral de mkb-markt.

Door in Nederland met Amac Pro samen te werken, kunnen straks ook kleinere bedrijven profiteren van een gecentraliseerd beheer van hun Apple-devices en -omgevingen. Denk daarbij aan bedrijven tussen de vijf tot vijftig medewerkers. Mkb-klanten krijgen de beschikking over dezelfde functionaliteiten en tools van het Jamf-platform als grotere organisaties.

Toename van Apple-gebruik

De samenwerking is daarnaast ook een reactie op de groei van het gebruik van Apple-devices in mkb-bedrijven. Uit eigen onderzoek constateert Jamf dat het gebruik van Apple-devices in deze bedrijfssector is toegenomen en ook in de nabije toekomst verder zal groeien. Dit betekent dat ook de vraag naar beheer van Apple toeneemt, iets waar veel mkb-ondernemingen niet altijd zelf de benodigde kennis voor in huis hebben en waarvoor zij een deskundige partner zoeken.

Aangeboden diensten via Amac Pro

Amac Pro levert binnen de samenwerking de benodigde licenties en verzorgt het dagelijkse beheer, zodat klanten daar zelf geen omkijken naar hebben. Ook krijgen de mkb-klanten hierdoor de zekerheid dat hun Apple-devices, zoals Macs, iPhones, iPads en Apple TV, makkelijk, effectief en veilig worden beheerd.

Diensten van Jamf die Amac pro levert zijn onder meer Jamf Pro, het volledige beheer van Apple-devices, de identiteits- en authenticatiefunctionaliteit voor Apple-devices Jamf Connect en de complete enterprise endpoint securityoplossing Jamf Protect.

Tip: Met Jamf kunnen bedrijven hun Apple-apparaten beheren en beveiligen