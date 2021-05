Windows 10 wordt lucratiever voor ontwikkelaars

Microsoft-CEO Satya Nadella heeft tijdens Build 2021 laten weten dat we binnenkort een nieuwe update van Windows kunnen verwachten. Het wordt één van de meest significante updates van de afgelopen tien jaar, aldus Nadella.

Met de aankomende Windows versie wil Microsoft grotere economische kansen bieden aan ontwikkelaars en creators. “We willen meer mogelijkheden creëren voor elke Windows ontwikkelaar en verwelkomen iedere creator, die op zoek is naar het meest innovatieve, vernieuwende en open platform om applicaties te bouwen, distribueren en monetariseren.”

Meer flexibiliteit Microsoft Store

Met deze uitspraak lijkt Nadella te verwijzen naar de nieuwe Windows app store waar Microsoft de afgelopen maanden mee bezig is geweest. Volgens de berichten zou de Microsoft Store ontwikkelaars meer flexibiliteit bieden met betrekking tot het distribueren van hun software. Zo zou Microsoft mogelijk ook andere betalingssystemen toelaten om in-app aankopen af te handelen. Dat betekent dat ontwikkelaars geen percentage van hun game en app verkopen meer hoeven af te staan aan het softwarebedrijf. Vorige maand kondigde Microsoft ook al aan dat ontwikkelaars vanaf 1 augustus nog maar 12 procent van game verkopen via de winkel hoeven af te dragen in plaats van het huidige 30 procent. Het lijkt een stap te zijn om beter te concurreren tegen diensten als Steam en ontwikkelaars te stimuleren meer games te verkopen via de Microsoft Store.

Afgezien van de vernieuwde economische kansen voor ontwikkelaars en creators, liet Nadelle verder geen informatie los over de aankomende Windows 10 update. De CEO zou het systeem de afgelopen maanden persoonlijk aan het testen zijn geweest. Hij merkte wel op: “Ik ben ontzettend enthousiast over de volgende generatie van Windows”.

Toevoeging Windows 10X elementen

Het nieuws over de Windows update volgt kort op de aankondiging dat Microsoft stopt met de ontwikkeling van Windows 10X. Dit is uitgeklede versie van het besturingssysteem voor dual-screen devices. Het bedrijf zou de beste delen van 10X overbrengen naar de normale versie van Windows 10. Dat betekent onder andere veranderingen voor de user interface.

Tip: Windows 10-apparaatbeheer maakt updaten drivers eenvoudiger