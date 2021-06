Jamf, een specialist op het gebied van het beheer voor zakelijk gebruikte Apple-devices, introduceert voor zijn beheertools voor specifieke gebruikscases Jamf Setup en Jamf Reset nu single login-functionaliteit. Vooralsnog is de functionaliteit alleen in preview.

Met het toevoegen van de Single Login-functionaliteit of -workflow wil Jamf het beheerders nog makkelijker maken door meerdere medewerkers gebruikte Apple-devices te beheren en deze geschikt te maken voor de dagelijkse praktijk.

Beheer voor multi-user devices

De nu toegevoegde technologie maakt het mogelijk deze mulit-user devices, denk daarbij aan verplegers in de gezondheidszorg of stewardessen van een luchtvaartmaatschappij, makkelijker en op afstand te voorzien van de laatste updates en security.

Met de Single Login-technologie kunnen de identiteitsgegevens van een gebruiker worden gebruikt om snel en doeltreffend een Apple-device te configureren voor diens specifieke werkzaamheden. Gebruikt daarna een andere gebruiker het device, dan kunnen de instellingen weer worden gewist en opnieuw worden ingeladen. De onderliggende technologie is hierbij Single Sign-On (SSO).

Integratie in Jamf Setup en Jamf Reset

De oplossing wordt specifiek in de Jamf Setup en Jamf Reset-oplossingen -voorlopig als preview- geïntegreerd. Deze tools ondersteunen specifiek Appel devices in meer specifieke use cases. Concreet zorgen deze oplossingen nu met de toegevoegde functionaliteit voor mogelijkheden als SSO-toegang tot meerdere applicaties, een verbeterde beveiliging en beheer en het makkelijker doorgeven van devices aan andere gebruikers.

De technologie is per direct in beide oplossingen beschikbaar. Wel is voor beide oplossingen een licentie van de zakelijke Jamf Pro-suite vereist.

